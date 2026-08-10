الأكثر دموية منذ سنوات.. مقتل 13 شخصًا على الأقل في هجوم أوكراني داخل روسيا

أعلنت مصادر رسمية اليوم (الاثنين) أن ما لا يقل عن 13 شخصًا، بينهم طفل، قُتلوا في هجوم بمسيّرات أوكرانية على جمهورية تتارستان الروسية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت روسيا أن 39 شخصًا أُصيبوا في الهجوم، الذي يُعتبر من أكثر الهجمات دموية منذ بداية الحرب بين موسكو وكييف.

كييف لم ترد بعد بشكل رسمي على الهجوم الذي استهدف مدينة نيجنقامسك، الواقعة على بُعد أكثر من 1100 كيلومتر من الحدود الأوكرانية والتي تضم عدداً من مصافي النفط الرئيسية وشركة بتروكيميائية كبيرة. رغم ذلك، أكدت موسكو أن منشآت صناعية ومنطقة سكنية تضررت في الهجوم، وخلاله تم اعتراض أكثر من 450 مسيّرة أوكرانية.

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في الأسبوع الماضي، سُجل هجوم روسي كبير على أوكرانيا، حيث قُتل ما لا يقل عن 15 شخصًا وأصيب العشرات في هجوم شمل 24 صاروخًا باليستيًا وأربعة صواريخ مضادة للسفن في منطقة كييف. وُجهت الضربات نحو البنية التحتية اللوجستية والمخازن. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت "ضربة واسعة باستخدام أسلحة دقيقة تعتمد على قواعد أرضية وطائرات مسيّرة للهجوم بعيد المدى".

الضربة الروسية جاءت ردًا على هجمات أوكرانية ضد مراكز عملاقة تجارة التجزئة الروسية "ويلدبيريز"، والتي استمرت أيضًا الليلة في مقاطعة تولا. التصعيد الحالي يحدث بعد أن تم تصنيف شهر يوليو على أنه الأكثر دموية في أوكرانيا منذ أبريل 2022 مع 377 مدنيًا قتيلًا، إلى جانب عشرات القتلى والمصابين في روسيا نتيجة هجمات أوكرانية في الأسبوع الأخير من يوليو.