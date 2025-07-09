ترامب يكشف كيف هدد بوتين: "اعتقد أنني مجنون"

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هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقصف موسكو إذا هاجم أوكرانيا، وهو تهديد مماثل وجّهه للرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن هجوم على تايوان. وقد أفادت شبكة CNN صباح الأربعاء بهذا الخبر، استنادًا إلى تسجيلات صوتية من لقاء خاص مع مانحين قبل نحو عام.

قال ترامب في تسجيلٍ لحملة جمع تبرعاتٍ لحملته الانتخابية لعام 2024: "قلتُ لبوتين: إذا دخلتَ أوكرانيا، فسأقصف موسكو قصفًا مُدمرًا. ليس لديّ خيارٌ آخر". "ثم قال بوتين شيئًا من قبيل: لا أصدقك. لكنه صدقني بنسبة 10%".

وادّعى ترامب لاحقًا أنه وجّه تحذيرًا مماثلًا للرئيس الصيني شي جين بينغ إذا غزت الصين تايوان، مُخبرًا إياه أن الولايات المتحدة سترد بقصف بكين. قال ترامب عن شي: "لقد ظنّني مجنونًا"، لكنه أضاف: "لم نواجه أي مشكلة".

خلال الفعالية نفسها، تباهى ترامب أيضًا بإقناع متبرع ثري، كان قد عرض مليون دولار مقابل الغداء معه، بزيادة المبلغ إلى 25 مليون دولار. وقال ترامب: "وفعلها، أعطاني 25 مليون دولار. إنه لأمرٌ جنوني".

جاءت هذه التصريحات في إطار جهود ترامب لإقناع المانحين بدعم ترشحه لولاية ثانية، وسُجِّلت في سلسلة من حملات جمع التبرعات في نيويورك وفلوريدا. وكُشِفَ عن التسجيلات في كتاب جديد بعنوان "2024". وهذه هي المرة الأولى التي يُكشَف فيها عن محتوى التسجيلات. ورفضت حملة ترامب التعليق على محتواها.

تكشف التسجيلات عن جانب أكثر صراحةً من شخصية ترامب، حيث تحدث خلف أبواب مغلقة مع مانحين أثرياء - لم يقتصر حديثه على سياسته الخارجية العدوانية، بل شمل أيضًا رغبته في ترحيل الطلاب المتظاهرين، وإيمانه بأن "متلقي الإعانات الاجتماعية" سيصوتون دائمًا للديمقراطيين.