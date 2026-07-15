خبير عسكري إسرائيلي |خطة أحمدي نجاد: الموساد ورّط دولة إسرائيل

تم الكشف عن خطة الموساد لتجنيد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في الأشهر الأخيرة، وأُعلن الاثنين تفاصيل جديدة وصادمة من عملية التجنيد. كانت إسرائيل تخطط لتنصيبه رئيساً للدولة بعد إسقاط النظام، ويُعتبر ذلك فشلاً أساسياً ومركزياً للمنظمة.

لم يُسهم الموساد تقريبًا بأي شيء في هذه الحرب. فقد تحمل الجيش الإسرائيلي والاستخبارات العسكرية والقوات الجوية العبء العملياتي، بينما أُسندت للموساد المهمة الأكثر استراتيجية - إسقاط النظام - وفشل فشلًا ذريعًا. لقد رأينا مدى بدائية وعدم واقعية الخطة التي قدموها..

من اختاروه لقيادة إيران، أحمدي نجاد؟ من علقوا عليه آمالهم؟ هل هو من سيتولى زمام الأمور؟

يمكننا أن نفهم أن الموساد لم ينجح أيضًا في تجنيد الأمريكيين. ديدي برنياع ونائبه تمكنا من إقناعهم أو حاولا إقناعهم، لكننا نرى أن جهات الاستخبارات هناك أيضًا لم تؤمن بالخطة.

علاوة على ذلك، يمكن ملاحظة أن رئيس الأركان، رئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس قسم الأبحاث لم يؤمنوا أيضاً بهذا المخطط، وقد ورّطوا إسرائيل في خطة قاموا ببيعها للجميع.

يجب التحقيق مع الموساد مرتين. لماذا لم يكن الموساد مستعدًا لهذه الحرب، ولم يكن لديه خطة عملياتية، رغم أن دولة إسرائيل استثمرت فيها مليارات. والأمر الآخر الذي يجب التحقيق فيه هو حقيقة أنهم لم ينجحوا في إسقاط النظام. رأينا ماذا نتج عن ذلك.

عند تقييم الجوانب الإيجابية والسلبية، لا يحظى الموساد بتقييم عالٍ. لا في الفصل الأول من فيلم "وثبة الأسد"، ولا في الفصل الثاني من فيلم "زئبر الأسد".