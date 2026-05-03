في خضم التصعيد المرتبط بالحرب على إيران، أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسليط الضوء على كوبا عبر توسيع منظومة العقوبات لتشمل مسؤولين وجهات مرتبطة بها. خطوة تبدو، في ظاهرها، جزءًا من سياسة ضغط أوسع، لكنها تعكس في العمق ظاهرة أعمق في السلوك السياسي الأميركي: الحضور المستمر لكوبا في الخطاب، حتى خارج سياقها المباشر.

تصعيد يتجاوز كوبا نفسها

قرار توسيع العقوبات على هافانا جاء ضمن بيئة إقليمية ودولية متوترة، إلا أن إدراج كوبا في هذا السياق يطرح تساؤلات حول دوافعه.

ترفض الحكومة الكوبية هذه الإجراءات وتصفها بأنها انتهاك للقانون الدولي، غير أن القراءة الأوسع تشير إلى أن كوبا لم تعد مجرد هدف مباشر للعقوبات، بل تحوّلت إلى جزء من خطاب ردع أوسع تستخدمه واشنطن في إدارة صراعاتها، بما في ذلك المواجهة مع إيران.

ويرى مراقبون أن هذا الربط يعكس نمطًا متكررًا في السياسة الأميركية، حيث يتم استحضار كوبا كرمز سياسي أكثر من كونها فاعلًا مركزيًا في الحدث.

الجغرافيا: مصدر القلق الدائم

القرب الجغرافي بين كوبا والولايات المتحدة يظل العامل الأكثر ثباتًا في تفسير هذه العلاقة. فالمسافة القصيرة بين الجزيرة والسواحل الأميركية تجعل أي تطور داخلي في هافانا ذا انعكاس مباشر على الأمن القومي الأميركي.

هذا القرب حوّل كوبا، تاريخيًا، إلى عنصر دائم في حسابات واشنطن الأمنية، وليس مجرد دولة مجاورة. كما جعل من قضايا مثل الهجرة غير النظامية عامل ضغط مستمر، خاصة في أوقات الأزمات.

وبحسب تقديرات محللين، فإن هذا البعد الجغرافي يفسر لماذا لم تنقطع قنوات الاتصال بالكامل حتى في ذروة القطيعة السياسية، حيث استمرت إدارة ملفات حساسة عبر قنوات غير مباشرة.

من خصم أيديولوجي إلى ورقة قابلة لإعادة الاستخدام

العلاقة بين واشنطن وهافانا لم تكن يومًا ثابتة، بل مرت بتحولات عميقة. فبعد أن كانت كوبا جزءًا من المجال الاقتصادي المرتبط بالولايات المتحدة، تحوّلت عقب ثورة 1959 إلى خصم أيديولوجي في قلب الحرب الباردة.

غير أن هذا التصنيف لم يبقَ جامدًا؛ إذ تحولت كوبا تدريجيًا إلى ورقة سياسية قابلة لإعادة التوظيف، خاصة في الخطاب الداخلي الأميركي، حيث تُستخدم للإشارة إلى التهديدات القريبة أو النماذج السياسية المناقضة.

ويرى محللون أن استدعاء كوبا في سياقات لا ترتبط بها مباشرة يعكس حاجة سياسية داخلية بقدر ما يعكس اعتبارات خارجية.

بين الأمن القومي والسياسة الداخلية

في الخطاب الأميركي، لا تُطرح كوبا فقط كقضية خارجية، بل كملف يتقاطع مع السياسة الداخلية، خصوصًا في قضايا مثل الهجرة والأمن.

هذا التداخل يمنح كوبا وزنًا يتجاوز حجمها الفعلي، حيث تصبح أداة خطابية تُستخدم في لحظات التوتر لتعزيز سرديات تتعلق بالتهديد أو الردع.

ويرى مراقبون أن هذا النمط يفسر استمرار حضور كوبا في الخطاب السياسي، حتى في ملفات بعيدة جغرافيًا، مثل المواجهة مع إيران.

كوبا: رمز يتجاوز الواقع

في المحصلة، لا تبدو كوبا في نظر واشنطن مجرد دولة صغيرة في الكاريبي، بل حالة مركّبة تجمع بين الجغرافيا والتاريخ والسياسة.

هذا التعقيد يجعلها حاضرة باستمرار في الخطاب الأميركي، ليس فقط كخصم تقليدي، بل كرمز قابل لإعادة التشكيل وفق متطلبات اللحظة السياسية.

ويخلص محللون إلى أن فهم موقع كوبا في السياسة الأميركية لا يقتصر على قراءة الوقائع الراهنة، بل يتطلب النظر إليها كجزء من بنية أوسع، حيث تختلط اعتبارات الأمن القومي بالحسابات الداخلية، وتتحول الجغرافيا إلى عامل دائم في صناعة الخطاب.