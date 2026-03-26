تركيا والخليج وإيران: تحركات دبلوماسية لتجنب صراع إقليمي شامل

تتحرك تركيا دبلوماسيًا على أكثر من مسار في محاولة لمنع توسّع الحرب مع إيران إلى مواجهة إقليمية أوسع، وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب بعض دول الخليج من الانخراط بشكل أكبر في الصراع. ويرى مراقبون أن هذا الحراك يعكس قلقًا تركيًا من تحوّل المواجهة إلى حرب استنزاف مفتوحة تعيد رسم توازنات المنطقة.

وفي هذا السياق، حذّر الرئيس رجب طيب أردوغان من مخاطر انتقال المواجهة إلى دول الخليج، معتبرًا أن أي عمليات انتقامية متبادلة قد تدفع نحو تصعيد يصعب احتواؤه. ويشير محللون إلى أن أنقرة تسعى للحفاظ على توازن دقيق بين علاقاتها مع دول الخليج ورغبتها في تجنّب انفجار إقليمي واسع.

دبلوماسية نشطة لاحتواء التصعيد

تشير المعطيات إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كثّف اتصالاته الإقليمية، عبر زيارات مباشرة إلى السعودية والإمارات وقطر، إلى جانب سلسلة مشاورات هاتفية.

ويرى مراقبون أن هذا النشاط يعكس محاولة تركية لإقناع العواصم الخليجية بأن الانخراط العسكري المباشر قد يعرّض بنيتها التحتية ومصالحها الاقتصادية لمخاطر أكبر، دون ضمان تحقيق مكاسب استراتيجية حاسمة.

مؤشرات على انخراط خليجي تدريجي

في المقابل، تتحدث تقارير غربية عن تحوّل تدريجي في مواقف بعض الدول الخليجية، خصوصًا السعودية والإمارات، بعد تعرض منشآتهما النفطية لهجمات متكررة.

ويشير محللون إلى أن السماح باستخدام قواعد عسكرية، واتخاذ إجراءات مالية ضد أصول إيرانية، يعكس انتقالًا من موقع الحذر إلى دعم أكثر وضوحًا للجهود الأمريكية، حتى وإن بقي دون مستوى المشاركة القتالية المباشرة.

كما يرى مراقبون أن هذه الخطوات قد تمهّد لانخراط أوسع، خاصة في ظل رغبة هذه الدول في استعادة قوة الردع بعد الهجمات التي استهدفت منشآتها الحيوية.

حسابات الردع مقابل مخاطر التوسع

تُظهر التقديرات أن القيادات الخليجية تواجه معادلة معقدة: من جهة، الحاجة إلى الرد على الهجمات وتعزيز الردع، ومن جهة أخرى، الخشية من تحوّل أراضيها إلى ساحة مواجهة مباشرة.

ويرى محللون أن هذا التردد يفسّر بطء الانتقال إلى المشاركة العسكرية المباشرة، رغم تصاعد الضغوط الأمنية. كما يلفت مراقبون إلى أن القناعة السائدة في بعض العواصم الخليجية تفيد بأن الانخراط العسكري الكامل قد لا يغيّر مسار الحرب بشكل جذري، بقدر ما يوسّع نطاقها.

تصعيد متبادل يعيد رسم المواقف

في هذا السياق، ساهمت الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة في الخليج في إعادة تقييم المواقف الإقليمية. ويرى مراقبون أن استهداف البنية التحتية الحيوية دفع دول المنطقة إلى مراجعة حساباتها، خصوصًا مع ارتباط استقرارها الاقتصادي بأمن الطاقة.

ويشير محللون إلى أن الإجراءات المالية التي طالت مؤسسات مرتبطة بإيران قد تشكّل جزءًا من استراتيجية أوسع لتقليص قدرة طهران على تمويل عملياتها، دون الانخراط المباشر في العمليات القتالية

تركيا بين الوساطة والمصالح

يرى مراقبون أن التحرك التركي لا يقتصر على البعد الأمني، بل يرتبط أيضًا بمصالح اقتصادية وجيوسياسية، إذ تخشى أنقرة من تداعيات أي تصعيد واسع على أسواق الطاقة والتجارة الإقليمية.

ويضيف محللون أن تركيا تحاول تقديم نفسها كوسيط محتمل، مستفيدة من علاقاتها المتشعبة مع أطراف متباينة، وهو ما يفسر اندفاعها الدبلوماسي لاحتواء الأزمة.

توازن هش في انتظار الحسم

في المحصلة، يرى مراقبون أن المشهد الإقليمي يقف عند نقطة توازن هش، بين جهود احتواء تقودها قوى إقليمية مثل تركيا، ومؤشرات على انخراط خليجي متدرج تحت ضغط التهديدات الأمنية.

ويشير محللون إلى أن الاتجاه النهائي سيتحدد بمدى استمرار الهجمات المتبادلة، وقدرة الأطراف على ضبط إيقاع التصعيد، إما نحو احتواء تدريجي، أو نحو توسّع يغيّر قواعد اللعبة في المنطقة.