تصعيد أم ورقة ضغط؟ تهديدات ترامب للصين تفتح جبهة موازية في ظل حرب إيران

في خضم تعثر المسار التفاوضي مع طهران، يوسّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب دائرة الضغط لتشمل بكين، ملوّحًا بعقوبات اقتصادية قاسية في حال ثبوت دعمها العسكري لإيران. هذه التهديدات، التي تتقاطع مع تقديرات استخبارية متباينة ونفي صيني متكرر، تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن تتجه نحو مواجهة أوسع تتجاوز الإطار الإقليمي، أم أنها تستخدم التصعيد كورقة تفاوضية في مرحلة شديدة الحساسية.

تصعيد أميركي يتجاوز طهران

تأتي تصريحات ترامب في توقيت متزامن مع انهيار المحادثات مع إيران، ما يعكس، وفق تقديرات مراقبين، محاولة أميركية لإعادة صياغة ميزان الضغط عبر توسيع دائرة الخصوم المحتملين. تهديد فرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على الواردات الصينية في حال تقديم دعم عسكري لطهران، يُقرأ كرسالة مزدوجة: ردع بكين، ودفعها للنأي بنفسها عن الصراع.

ويرى محللون أن إدخال الصين في معادلة المواجهة يعكس قناعة داخل الإدارة الأميركية بأن أي دعم – حتى لو غير مباشر – قد يغيّر توازن القوى في الميدان، خصوصًا في ظل الحديث عن مكونات عسكرية ذات استخدام مزدوج.

نفي صيني وتحذير من "تسييس" الاتهامات

في المقابل، سارعت بكين إلى نفي الاتهامات، مؤكدة التزامها بسياسة “حيادية ومسؤولة” في تصدير المعدات العسكرية. ويشير مسؤولون صينيون إلى أن ما يُتداول في الإعلام الغربي يندرج ضمن محاولات “تسييس” الملف، في ظل تصاعد التوترات الدولية.

ويقدّر متابعون أن هذا النفي لا ينفصل عن حرص الصين على تجنب الانخراط المباشر في صراعات مفتوحة، خاصة مع ارتباط مصالحها الاقتصادية بمسارات التجارة والطاقة في المنطقة، ما يجعلها أكثر ميلاً للحفاظ على توازن دقيق بين الأطراف.

تقارير استخبارية تثير الشكوك

رغم النفي الرسمي، تتحدث تقارير أميركية عن احتمال قيام شركات صينية بتزويد إيران بمواد ومكونات يمكن استخدامها عسكريًا، إلى جانب معلومات استخباراتية غير مؤكدة بشأن شحنات أسلحة محتملة.

ويرى محللون أن هذه المعطيات، حتى وإن لم تُثبت بشكل قاطع، تعزز مناخ الشك بين واشنطن وبكين، وتدفع نحو مزيد من التصعيد السياسي، خصوصًا مع تزايد الاعتماد الإيراني على التكنولوجيا والمكونات الخارجية في تطوير قدراتها العسكرية.

صراع مصالح أم مواجهة مباشرة؟

في قراءة أوسع، يرى مراقبون أن التوتر الحالي يعكس تقاطع مصالح معقد بين القوى الكبرى، حيث تمتلك الصين دوافع استراتيجية للحفاظ على علاقتها مع إيران، سواء ضمن مشروع “الحزام والطريق” أو لضمان أمن الطاقة.

في المقابل، يعتبر خبراء أن واشنطن تسعى إلى كبح هذا التقارب، ليس فقط في سياق الحرب الحالية، بل ضمن صراع أوسع على النفوذ العالمي، ما يجعل التهديدات الاقتصادية أداة ضغط مركزية في هذه المواجهة.

إلى أين تتجه الأمور؟

في ضوء هذه المعطيات، تبدو احتمالات التصعيد قائمة، لكنها ليست حتمية. إذ يقدّر محللون أن الولايات المتحدة قد تفضّل استخدام التهديدات الاقتصادية كبديل عن الانخراط في مواجهة مباشرة مع الصين، في وقت لا تزال فيه أولوياتها مركزة على احتواء إيران.

ومع ذلك، يحذر مراقبون من أن أي خطأ في الحسابات أو تصعيد غير محسوب قد يدفع العلاقات الأميركية-الصينية إلى مرحلة أكثر توترًا، بما يتجاوز حدود الأزمة الحالية نحو إعادة تشكيل مشهد التوازنات الدولية.