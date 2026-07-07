ما هي أسباب معارضة إسرائيل الشديدة لحصول تركيا على مقاتلات اف 35؟

طائرة F-35 جلبت قدرات ممتازة في اختراق أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية في عمليات مثل "الوادي الأبيض" و"زئير الأسد"، وشكلت عامل مضاعف لقوة لسلاح الجو الإسرائيلي

آخر شيء تريده إسرائيل أن تكون لدى الأتراك آلة الحرب هذه، وبشكل أساسي المخاوف من تسرب وانزلاق: بمجرد أن يحصلوا على الطائرة، سيتعلمون نقاط ضعفها أمام منظومات S-400 الروسية التي بحوزتهم، وسيكون بإمكانهم نقل هذه المعلومات إلى الروس.

بالإضافة إلى الإضرار بقدرات الاتصال الخاصة بالطائرة، هناك قلق كبير من مطلب الأتراك إنشاء مركز صيانة إقليمي لديهم، مما سيعرض إسرائيل للخطر إذا اضطرت إسرائيل إرسال المحركات إليهم للصيانة ورفضوا إعادتها.

الأتراك يدركون الضعف الأمريكي، ولديهم تفوق كبير على إسرائيل في الساحة البحرية حيث لدى إسرائيل أسطول متقدم لكنه صغير جداً مقارنةً بهم. كان تفوقنا دائماً في سلاح الجو، وإذا تمت هذه الصفقة - فإنهم يعادلون قدراتهم مقابل إسرائيل. هذه معركة صدّ غاية في الأهمية في المنطقة، وستتطلب إعادة تنظيم ميزانية الأمن سواء في ميادين القتال أو في مجالات البحرية. هذا الأمر يجبر نتنياهو على التحرك والنجاح وإلا فإن إسرائيل ستكون في مشكلة.

الجيش الإسرائيلي يتشارك مع هذه المخاوف، وقد حذر ضابط كبير بالفعل من أن نية الرئيس دونالد ترامب بيع الطائرات قبيل قمة الناتو في أنقرة قد تعرض حرية عمل سلاح الجو للخطر بشكل كبير.

يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عرقلة الصفقة، وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز شدد على أن "النظام المتأثر بأيديولوجية الإخوان المسلمين والذي يمول حماس، لا ينبغي أن يحصل على طائرات مقاتلة متقدمة قد تخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط".