كيف ستواجه إيران وقف التجارة والتحويلات الإماراتية؟ وما هي تداعيات القرار؟

يشكل قرار الإمارات وقف التعاملات التجارية والمالية مع إيران ضربة مباشرة لأحد أهم منافذ الاقتصاد الإيراني، بعدما تحولت الإمارات، ولا سيما دبي، على مدى سنوات إلى مركز رئيسي لتجارة طهران واستيراد السلع وتحويل الأموال والالتفاف على العقوبات الأميركية.

وتشير بيانات إيرانية إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 27 مليار دولار العام الماضي، أي ما يقارب ربع التجارة الإيرانية، ما يجعل القرار الإماراتي من أشد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها أبوظبي تجاه طهران خلال الفترة الأخيرة.

العملة أول المتضررين

بدأت تداعيات القرار تظهر في سوق العملات، إذ ارتفع سعر الصرف من نحو مليون و850 ألف ريال إلى قرابة مليون و900 ألف ريال مقابل الدولار خلال تعاملات الأربعاء.

ويرى خبراء أن إغلاق القنوات الإماراتية سيزيد صعوبة تحويل الأموال، ويدفع التجار إلى استخدام وسطاء ومراكز بديلة، ما يرفع تكاليف التحويل ويزيد الضغط على الريال.

وتستند هذه المخاوف إلى تجربة سابقة، إذ يشير اقتصاديون إيرانيون إلى أن قيودًا مماثلة في عام 2008 ترافقت مع قفزة كبيرة في سعر الدولار داخل إيران.

دبي بوابة رئيسية للتجارة الإيرانية

تحتل الإمارات مكانة خاصة في التجارة الخارجية الإيرانية، فهي من أبرز وجهات الصادرات والواردات، كما لعبت دورًا مهمًا في تحويل العملات الأجنبية خلال سنوات العقوبات.

وتعتمد الشركات الإيرانية على الموانئ الإماراتية، خصوصًا جبل علي، في إدخال السلع وإعادة شحنها إلى إيران. ويشمل ذلك قطع غيار الآلات والمعدات والمنتجات التكنولوجية والصناعية والمواد الأولية.

ويقول خبراء اقتصاديون إيرانيون إن فقدان هذا المسار سيجعل عمليات الاستيراد أكثر تعقيدًا، بسبب زيادة حلقات الوساطة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

ضربة للصادرات والواردات

لا يقتصر التأثير على الواردات. فالإمارات تمثل كذلك منفذًا مهمًا لصادرات إيرانية، خصوصًا المعادن والنحاس وسلع أخرى.

وتكمن المشكلة في أن النقل البحري عبر الخليج قادر على استيعاب كميات كبيرة من البضائع، بينما لا تستطيع الطرق البرية والسككية توفير البديل نفسه لبعض المنتجات الثقيلة، مثل مركزات الحديد.

وبالتالي، فإن استبدال المسار الإماراتي بطرق برية أو سككية عبر دول أخرى قد يرفع التكلفة النهائية للسلع ويؤثر تدريجيًا في أسعارها داخل السوق الإيرانية.

بدائل موجودة لكن أكثر كلفة

تحاول طهران تنويع طرق تجارتها عبر تركيا والعراق وسلطنة عمان، إضافة إلى مسارات مرتبطة بالهند وباكستان ودول آسيا الوسطى.

لكن الخبراء يستبعدون قدرة هذه المسارات على تعويض جبل علي بالكامل في المدى القصير، بسبب الفارق الكبير في البنية التحتية والقدرات اللوجستية.

ويبرز ميناء غوادر الباكستاني كأحد الخيارات التي تنظر إليها طهران، إلا أن قدراته الحالية لا تسمح له بأن يحل محل جبل علي، الذي تحول خلال عقود إلى مركز إقليمي رئيسي للملاحة وإعادة الشحن.

العراق وعُمان ضمن الحسابات الجديدة

تعمل إيران أيضًا على زيادة استخدام الموانئ العمانية والمسارات عبر العراق، في محاولة لتقليل الاعتماد على الإمارات.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن الهدف ليس استبدال الإمارات بدولة واحدة، وإنما منع اعتماد التجارة الخارجية على مركز لوجستي واحد.

لكن هذا التحول سيحتاج إلى استثمارات ووقت، خصوصًا أن البنية التحتية للنقل البري الإيراني لا تزال تواجه قيودًا تجعل بعض البدائل أقل كفاءة وأكثر تكلفة.

جنوب إيران أمام اختبار اقتصادي

قد تمتد تداعيات القرار إلى مناطق جنوب إيران التي ترتبط أنشطتها التجارية والمالية بصورة وثيقة بالإمارات.

وتعتمد مدن وموانئ مثل غناوه وديلم وبوشهر على حركة التجارة مع الجانب الإماراتي، ما يعني أن استمرار القطيعة التجارية قد ينعكس على الشركات الصغيرة وحركة الاستيراد وإعادة التصدير وفرص العمل في هذه المناطق.

كما أن ارتفاع تكاليف النقل والتحويل قد يظهر تدريجيًا في أسعار السلع والأدوية والمواد المستوردة، خصوصًا إذا طال أمد القيود.

الإمارات تتضرر أيضًا

ورغم أن الكلفة الأكبر يتوقع أن تقع على الاقتصاد الإيراني، فإن الإمارات ليست بمنأى عن التداعيات.

فالتجارة مع إيران تدر عائدات على الموانئ وشركات الشحن والخدمات المالية واللوجستية الإماراتية، كما أن توقف جزء من هذه الأنشطة يعني خسارة إيرادات ورسوم.

لكن محللين يرجحون أن قدرة الإمارات على تنويع أسواقها ومصادر تجارتها أكبر من قدرة إيران على تعويض موقعها كمركز لوجستي ومالي إقليمي.

ثلاثة آثار محتملة على إيران

في المحصلة، يمكن أن يترتب على القرار الإماراتي ثلاثة آثار اقتصادية رئيسية: ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، زيادة كلفة تحويل الأموال، وارتفاع تكلفة نقل واستيراد السلع.

ومع استمرار العقوبات والضغوط الاقتصادية، قد تتحول هذه الآثار إلى موجة تضخمية أوسع إذا لم تتمكن طهران من إيجاد قنوات بديلة فعالة.

ولا تبدو المسارات الجديدة قادرة على تقديم حل سريع؛ فإيران تملك حدودًا مع عدد كبير من الدول ويمكنها إعادة توجيه تجارتها، لكن البدائل ستكون أطول وأكثر تكلفة وأقل كفاءة من المسار الإماراتي.

اختبار اقتصادي طويل الأمد

يعني القرار الإماراتي عمليًا أن طهران تفقد جزءًا مهمًا من المرونة التي وفرتها لها دبي خلال سنوات العقوبات، بينما تدخل التجارة الإيرانية مرحلة إعادة تنظيم قد تستغرق سنوات.

وبينما تسعى إيران إلى تقليل اعتمادها على الإمارات وتنويع موانئها ومساراتها التجارية، تواجه أبوظبي بدورها تحدي حماية تجارتها وصادراتها من تداعيات التصعيد في الخليج.

وبذلك، لا تبدو المواجهة بين الطرفين محصورة في المجال الأمني والعسكري، بل تمتد إلى الاقتصاد والتجارة والطاقة، مع احتمال أن تصبح كلفة إغلاق قنوات التجارة والتمويل واحدة من أهم أوراق الضغط المتبادلة في المرحلة المقبلة.