انهيار توازنات النفط؟ انسحاب الإمارات يربك “أوبك+” ويشعل التوقعات

في خطوة غير متوقعة، أعلنت الإمارات انسحابها من تحالفي “أوبك” و”أوبك+” خلال مهلة زمنية قصيرة، ما أثار تساؤلات واسعة حول دوافع القرار وتداعياته على أسواق الطاقة العالمية. ويأتي هذا التحرك في توقيت حساس يشهد تقلبات حادة في أسعار النفط وتوترات جيوسياسية متصاعدة، ما يمنحه أبعاداً تتجاوز الحسابات الاقتصادية التقليدية.

دوافع اقتصادية: السعي لحصة أكبر

يبرز العامل الاقتصادي كأحد المحركات الرئيسية للقرار، إذ ترى أبوظبي أن حصتها الإنتاجية ضمن التحالف لا تعكس قدراتها الفعلية.

وتسعى الإمارات منذ سنوات إلى رفع سقف إنتاجها، مستندة إلى استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة، ما يجعل القيود المفروضة داخل “أوبك+” عائقاً أمام طموحاتها التوسعية.

غير أن هذا العامل ليس جديداً، ما يدفع إلى التركيز على توقيت القرار، وليس فقط على أسبابه الاقتصادية المباشرة.

تباينات سياسية مع السعودية

إلى جانب الاقتصاد، برزت عوامل سياسية أسهمت في تعميق الفجوة بين الإمارات والسعودية، رغم طبيعة العلاقة الوثيقة بينهما سابقاً.

وتجلّت هذه التباينات في ملفات إقليمية عدة، أبرزها اليمن، إضافة إلى اختلاف المقاربات تجاه أزمات أخرى في المنطقة.

كما أعادت التحولات الإقليمية، بما في ذلك الانفتاح الإماراتي على إسرائيل منذ عام 2020، صياغة أولويات أبوظبي الاستراتيجية، وهو ما انعكس على نمط تحالفاتها التقليدية.

توقيت محسوب في ظل ارتفاع الأسعار

جاء الانسحاب في وقت تتجاوز فيه أسعار النفط مستويات مرتفعة، ما يمنح الإمارات فرصة للاستفادة من السوق عبر زيادة الإنتاج بشكل مستقل.

وتشير تقديرات إلى أن القدرة الإنتاجية للإمارات تتراوح بين 3.5 و5 ملايين برميل يومياً، ما يمنحها هامشاً أوسع للتأثير في السوق خارج قيود التحالف.

ويرى محللون أن الخطوة قد تتقاطع أيضاً مع مصالح دول مستهلكة كبرى تسعى لخفض الأسعار، عبر زيادة المعروض العالمي.

مضيق هرمز وتأثيرات الإمدادات

يلعب إغلاق مضيق هرمز دوراً محورياً في خلفية القرار، إذ أدى إلى تراجع كبير في إمدادات النفط من المنطقة.

وقدّرت جهات دولية انخفاض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً، ما يعادل قرابة 10% من الإمدادات العالمية، وهو ما زاد من حساسية الأسواق لأي تغيير في سياسات الإنتاج.

في هذا السياق، يمنح الانسحاب الإمارات مرونة أكبر للتعامل مع اضطرابات الإمدادات وتوجيه صادراتها بطرق بديلة.

تداعيات على "أوبك+" وسوق الطاقة

يثير خروج الإمارات، وهي من أبرز المنتجين داخل التحالف، تساؤلات حول قدرة “أوبك+” على الاستمرار في ضبط السوق عبر سياسات الإنتاج الجماعية.

كما قد يفتح الباب أمام منافسة أوسع على الحصص السوقية، وربما عودة سيناريو “حروب الأسعار” في حال قررت دول أخرى زيادة إنتاجها.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تضعف تماسك التحالف، حتى لو لم تؤدِ إلى انسحابات فورية من أعضاء آخرين.

إعادة تموضع استراتيجي أوسع

لا يقتصر القرار على البعد النفطي، بل يعكس توجهاً إماراتياً نحو إعادة صياغة دورها في سوق الطاقة والعلاقات الإقليمية.

وتعمل أبوظبي بالتوازي على تنويع استثماراتها، خصوصاً في قطاع الغاز والأسواق الدولية، بما يقلل من اعتمادها على الأطر التقليدية.

ويرى محللون أن الانسحاب قد يكون جزءاً من استراتيجية أوسع تمنح الإمارات استقلالية أكبر في قراراتها الاقتصادية والسياسية.

يمثل انسحاب الإمارات من “أوبك+” تحولاً لافتاً في خريطة الطاقة العالمية، إذ يجمع بين دوافع اقتصادية مباشرة وحسابات سياسية أعمق. وبينما تسعى أبوظبي لتعزيز مرونتها في الإنتاج والتصدير، يرى مراقبون أن الخطوة قد تعيد تشكيل توازنات سوق النفط، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المنافسة بين المنتجين.