الصمت الذي يتحدث عن نفسه: إسرائيل بقيت صامتة بعد مكالمة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. كمن غطى لسنوات ديوان رئيس الوزراء والحرب مع إيران عن قرب أكبر، أستطيع أن أقول: من النادر جداً أن يرفض طاقم نتنياهو حتى تأكيد مجرد وجود مكالمة بين رئيس الحكومة ورئيس الولايات المتحدة. هذا، خاصة على خلفية التوتر المتزايد.

لهذا الصمت معنى. وراء الكواليس هناك قلق متزايد في إسرائيل بينما ينتظرون الخطوة التالية للرئيس ترامب: دفع نحو اتفاق جديد، يراه الكثيرون هنا مجزأً وخطيراً، أو ضوء أخضر لاستئناف الهجمات الإسرائيلية - من أجل تغيير جوهري في ميزان القوى.

جولة الهجمات السابقة تسببت بأضرار حقيقية للبُنى التحتية العسكرية الإيرانية. ومع ذلك، فهي بالكاد أضرت بنظام الملالي أو أيديولوجيته المتشددة الداعية إلى تدمير إسرائيل. وهذا واضح.

دائمًا ما كان المسؤولون الإسرائيليون حذرين من التحدث عن ترامب بشكل شخصي. خلال الحرب في غزة، عبّر محيط نتنياهو أحيانًا عن إحباطه من بعض المبعوثين الأمريكيين عبر إحاطات إعلامية، لكن انتقاد الرئيس نفسه - لم يحدث أبدًا. هذا التحفظ ما زال قائمًا.

ومع ذلك - من الصعب تجاهل الفجوة بين التصريحات العلنية التي أدلى بها ترامب في اليوم الأخير وبين المخاوف الرئيسية لإسرائيل. الرئيس تحدث تقريبًا فقط عن برنامج إيران النووي. لم يذكر في تصريحاته الترسانة الضخمة من الصواريخ الباليستية لديها أو شبكة وكلاء الإرهاب التابعة لها التي تحيط بإسرائيل وتهددها يوميًا.

لا يقل احتمال تخفيف العقوبات عن إيران إثارة للقلق بالنسبة لصانعي القرار في القدس. إذا تدفقت مليارات الدولارات مرة أخرى إلى خزينة النظام، فإن الجهات الإسرائيلية واثقة من وجهة الأموال هذه – وهي لن تُستخدم للبنية التحتية المدنية أو للثقافة. كما قال لي اليوم أحد المسؤولين: "أنا أفهم أنهم غير راضين. التوترات عالية حول مكتب رئيس الوزراء."

تحدي نتنياهو أصبح واضحًا بالفعل. بعد أكثر من أربعين يومًا من القتال العنيف، سيتعين عليه أن يفسر للجمهور الإسرائيلي كيف بقي نظام الملالي سليماً دون أي تغيير أيديولوجي، بينما لا يزال مسلحًا بأكثر من ألف صاروخ باليستي بعيد المدى (وفقًا للتقديرات الإسرائيلية)، ومع إمكانيات لإعادة بناء اقتصاده وضخ أموال لحزب الله وحماس وفروع أخرى على حدود إسرائيل.

في وقت سابق اليوم تطرق السفير الإسرائيلي في واشنطن، يحيئيل ليتر، إلى الموضوع ووجّه تحذيرًا مصاغًا بعناية في مقابلة. قال إن أي صفقة لا تعالج كلاً من البرنامج النووي وتهديد الصواريخ الباليستية "ليست صفقة جيدة". كان ذلك إشارة لطيفة لكنها واضحة للغاية لمدى عدم الارتياح العميق في القدس.

كما هو معلوم، ذكرت شبكة CNN في وقت سابق اليوم أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ترصد وتيرة تعافٍ أسرع من المتوقع للقدرات العسكرية الإيرانية، التي تضررت جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية. وقال أربعة مصادر للشبكة إن طهران تمكنت من إعادة تنظيم نفسها بوتيرة أسرع مما قدّرته التقديرات الأولية لأجهزة الاستخبارات.