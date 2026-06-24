يجب على إسرائيل أن تتحرر من المساعدات الأمريكية وأن تنتقل إلى استقلال أمني

تواجه إسرائيل فرصة تاريخية لتغيير علاقتها الأمنية مع الولايات المتحدة والانتقال من نموذج يعتمد على المساعدة العسكرية إلى نموذج الاستقلال الأمني والشراكة الإستراتيجية.

ستعمل إسرائيل على الإيقاف التدريجي للمساعدة العسكرية الأمريكية المباشرة، التي تبلغ حالياً حوالي 3.8 مليار دولار سنوياً، حتى وقفها الكامل في عام 2039. بدلاً من المنح السنوية، يمكن تحويل الميزانيات إلى اتفاقيات تطوير وإنتاج مشترك لأنظمة الأسلحة والتقنيات المتقدمة.

هذه الخطوة ستتيح لإسرائيل توسيع قدرات الإنتاج المحلي في مجالات حيوية، ومنها الذخيرة ووسائل القتال، وتقليل الاعتماد على الإمدادات الخارجية في أوقات الطوارئ. دروس السنوات الأخيرة أوضحت أهمية الحفاظ على الاستقلال الصناعي والأمني.

مكانة إسرائيل في مجال تكنولوجيا الدفاع - الدمج بين التقنيات الأمنية وعالم الابتكار والشركات الناشئة - تزداد قوة. الميزة الإسرائيلية تعتمد على الربط الوثيق بين خريجي الوحدات التكنولوجية المميزة وعالم ريادة الأعمال، وعلى دورات تطوير سريعة، وعلى الخبرة العملياتية التي تتيح تطبيق واختبار التقنيات في الوقت الفعلي.

بينما تزيد العديد من الدول في العالم من ميزانيات الأمن لديها وتبحث عن حلول تكنولوجية متقدمة، فإن إسرائيل متموضعة بشكل جيد لتصبح مركزًا عالميًا في هذا المجال. التحول التدريجي نحو إنتاج محلي أوسع لن يعزز فقط الصمود الوطني، بل سيصبح أيضًا محرك نمو مهم للاقتصاد الإسرائيلي في السنوات القادمة.

الكاتب هو د. إيتان لسري، المدير العام لشركة أتغار، خبير في الحوكمة والسياسة العامة والجيو-استراتيجية، ومستشار سابق لرؤساء وزراء ومحلل إعلامي.