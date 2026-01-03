2025: السنة التي عاد فيها إبستين ليطارد العالم | خاص

توفي جيفري إبستين في زنزانته بسجن مانهاتن في 10 أغسطس/آب 2019، لكن يبدو أنه خلال العام الماضي كان أكثر "حيوية" من أي وقت مضى. ففي الأشهر الأخيرة تحديداً، لم يغب اسم رجل الأعمال اليهودي والمدان بالاعتداء الجنسي عن عناوين الأخبار، وسط نشر ملفات سرية كشفت عن صور ووثائق وشهادات تتعلق برؤساء وسياسيين وشخصيات بارزة قضوا وقتاً معه..

هذه الاكتشافات، التي فُرضت على المؤسسة بموجب "قانون شفافية ملفات إبستين" الذي وقّعه الرئيس ترامب في نوفمبر الماضي، أجّجت من جديد الغضب الشعبي تجاه النخب في الولايات المتحدة وبريطانيا، التي منحت حصانة اجتماعية لرجل المال المشين.

من صفقة الإقرار بالذنب حتى الوفاة الغامضة

جذور هذه الملحمة الحالية متجذرة بعمق في الماضي. ففي عام 2008، اعترف إبستين في فلوريدا بجريمة تحريض قاصر على الدعارة، لكنه حصل على صفقة ادعاء مثيرة للجدل: 18 شهراً من السجن في ظروف مريحة، شملت خروجاً يومياً للعمل – وهي شروط كان يمكن لمرتكبي الجرائم الجنسية في مكانته أن يحلموا بها فقط.

إلا أن العدالة، حتى وإن جاءت متأخرة، بدأت تلاحقه. في يوليو 2019 اعتُقل إبستين مرة أخرى، هذه المرة في نيويورك، بتهمة الإتجار بالبشر. بعد أيام قليلة وُجد فاقداً للحياة في زنزانته. الجهات الرسمية قررت أن الحديث يدور عن انتحار وتم إلغاء التهم، لكن بالنسبة لكل من كان جزءاً من "دائرة إبستين"، فقد بدأ الكابوس للتو.

في غيابه، وُجِّهت النار إلى شريكته المخلصة: غيلاين ماكسويل، حافظة سره وصديقته المقربة، اعتُقلت في عام 2020، أُدينت بالاتجار بالبشر وحُكم عليها بالسجن لمدة 20 عامًا. حتى اليوم، هي الشخص الوحيد الذي دفع ثمناً جنائياً على إمبراطورية الاستغلال الجنسي التي أسسها الاثنان.

قانون الشفافية: ترامب يفتح الخزنة

لم تغب قضية إبستين فعلياً عن أروقة السياسة في واشنطن، إذ أدت إلى استقالة وزير العمل ألكسندر أكوستا عام 2018 بعد أن منح إبستين صفقة إقرار بالذنب سمحت له بمواصلة جرائمه، لكن عام 2025 كان نقطة تحول. فقد أدى ضغط الحزبين في الكونغرس إلى إقرار قانون يلزم وزارة العدل بالكشف عن جميع الوثائق غير السرية في القضية.

وقع الرئيس ترامب على القانون في 19 نوفمبر، وفي الشهر الماضي بدأ الطوفان. تم إصدار عشرات الآلاف من الصفحات، لكن مسؤولين رسميين يوضحون أن معالجة أكثر من مليون سجل إضافي ستستمر لأسابيع طويلة، مع حجب تفاصيل حيوية لحماية الضحايا. ومع ذلك، شكك الكثيرون في دوافع وزارة العدل الحالية، والقلق بين النشطاء من أجل ضحايا إبستين هو أن عملية التستر جارية من أجل حماية شخصيات بارزة كانت مقربة من المجرم الجنسي.

زلزال في لندن: السفير يعود إلى بلاده

تداعيات فتح الملفات وصلت حتى داونينغ 10. في سبتمبر الماضي، أقالت حكومة بريطانيا اللورد بيتر ماندلسون من منصبه كسفير في واشنطن. جاءت الخطوة بعد أن كشفت رسائل بريد إلكتروني عن علاقة شخصية وطويلة الأمد مع إبستين، بل وألمحت إلى أن ماندلسون شكك في إدانته السابقة بالتحرش بالأطفال. حكومة كير ستارمر سارعت إلى عزل الدبلوماسي الكبير بحجة أن عمق العلاقات لم يكن معروفًا وقت تعيينه.

الصوت الذي خمد: مأساة فيرجينيا جوفرې

وسط العاصفة القانونية والسياسية، برز هذا العام قصة شخصية مأساوية واحدة. فيرجينيا جوفري، التي أصبحت وجه النضال ضد إبستين وماكسويل وكشفت أنها تم الاتجار بها لأغراض جنسية كقاصر - بما في ذلك لقاءات مع الأمير أندرو - أنهت حياتها في أبريل\نيسان 2025.

نصف عام بعد وفاتها، في أكتوبر الماضي، نُشر كتاب مذكراتها "فتاة لا أحد". هذا الكتاب، الذي نُشر بعد وفاتها، أصبح وصية مؤثرة تفصّل حالات الاغتصاب والمعارك القانونية التي خاضتها ضد أقوى القوى في العالم.

أصداء نضالها تظهر أيضًا في بيت الملكية: الأمير أندرو، الذي دفع لجوفري تسوية مدنية عام 2021 دون أن يعترف بالذنب، يجد نفسه معزولًا أكثر من أي وقت مضى. الملفات الجديدة تكشف عن تواصل مكثف بينه وبين ماكسويل، والملك تشارلز، في خطوة غير مسبوقة، يعمل الآن على إخلاء شقيقه من قصر "رويال لودج".

واشنطن في حيرة: من ترامب إلى كلينتون

الوثائق لا توفّر الحرج أيضاً عن القيادة الأمريكية. الرئيس ترامب، الذي أدار علاقات صداقة موثقة مع إبستين في التسعينات وبداية الألفينيات، اضطر للتعامل مع رسائل بريد إلكتروني زعم فيها إبستين أن ترامب "كان على علم بالفتيات" - ادعاء نفاه الرئيس وفريقه جملة وتفصيلاً. ترامب نفسه وصف الانشغال بالموضوع بـ"خدعة ديمقراطية" ودعا إلى المضي قدماً.

لكن ترامب ليس الوحيد. أسماء بيل كلينتون، بيل غيتس ومسؤولين كبار آخرين من المعسكر الديمقراطي تظهر مرارًا وتكرارًا في سجلات الرحلات إلى الجزيرة الخاصة وفي توثيقات من مناسبات اجتماعية. ومع ذلك، الرسالة من السلطات بقيت موحدة: ذكر الأسماء في الوثائق لا يشكل دليلًا على جريمة جنائية، ولم تُقدم لوائح اتهام جديدة.

الثمن السياسي: استقالة مارجوري تايلور غرين

شهد الحزب الجمهوري إحدى أكبر الأزمات السياسية في عام 2025. فقد دخلت عضوة الكونغرس مارجوري تايلور غرين، التي سعت جاهدةً لنشر الملفات، في مواجهة مباشرة مع الرئيس ترامب، الذي بدا قلقاً من الإضرار بحلفائه. بلغ الخلاف حداً دفع غرين إلى إعلان استقالتها من الكونغرس اعتباراً من يناير 2026، تاركةً وراءها حزباً منقسماً حول قضية الشفافية.

الزاوية الإسرائيلية: نظريات المؤامرة تزدهر

وكما كان متوقعاً، سرعان ما امتلأ الفراغ الذي أثير حول هذه الملفات بنظريات المؤامرة. واستغل معلقون من اليمين المتطرف في الولايات المتحدة، مثل تاكر كارلسون وكانديس إيفانز، هذه التسريبات لنشر مزاعم لا أساس لها من الصحة تتهم الموساد الإسرائيلي بالتورط في قضية إبستين. وسارع الخبراء إلى دحض هذه المزاعم، لكنها تنسجم تماماً مع الخطاب المتنامي المعادي لإسرائيل: فعندما يكون هناك شخص يهودي متهم بالشر، يسهل ربطه بدولة إسرائيل، حتى في غياب أي دليل يدعم هذا الادعاء.

2026: المعركة القادمة

ست سنوات بعد وفاته، لا يزال جيفري إبستين يواصل تشكيل السياسة العالمية، إسقاط الدبلوماسيين وزعزعة الرأي العام. الآن، الأنظار تتجه إلى بداية عام 2026، حيث من المتوقع الكشف عن دفعة جديدة من الوثائق. إذا علمتنا سنة 2025 شيئًا، فهو أن النخبة العالمية ربما كانت تأمل أن تُدفن هذه القضية مع إبستين، لكن الواقع يثبت العكس.