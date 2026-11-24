أثارت تصريحات الوزير الإسرائيلي إيلي كوهين صباح اليوم ضجةً، بعدما قال إن إسرائيل تصرّفت عدّة مرات خلافاً لطلبات الأميركيين، بل وخلافاً لطلب من إدارة الرئيس دونالد ترامب، ونفّذت هجمات رغم ذلك.

تأتي هذه التصريحات على خلفية نقاش داخل إسرائيل حول احتمال أن يأمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشنّ هجوم جديد على إيران، في حين يرى خصومه السياسيون أنّ خطوة كهذه لا داعي لها حالياً، ويتّهمونه بالتحرك بدوافع سياسية.

لكن هل يمكن فعلاً لإسرائيل أن تُقدم على خطوة كهذه في هذا التوقيت الحساس؟ وكيف سيكون ردّ الأميركيين؟

من الناحية العسكرية، يرى المسؤولون الإسرائيليون أنّ لدى إسرائيل القدرة على ضرب إيران في أي وقت وتحمّل الرد الإيراني. فالمجتمع الإسرائيلي اعتاد أجواء الحرب مع إيران، ومنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية هي الأكثر تطوراً في المنطقة، ولدى مشغّليها خبرة كافية في التعامل مع الصواريخ الإيرانية. ومع ذلك، تفضّل المؤسسة الأمنية عمليةً مشتركة مع الولايات المتحدة، وقد حذّرت الاستخبارات العسكرية من أن ضربة منفردة قد تجرّ إلى مواجهة على عدّة جبهات.

أمّا المشكلة الأساسية فتكمن في الجانب السياسي، لأنّ أي هجوم إسرائيلي على إيران سيدفع طهران إلى قصف المصالح الأميركية في المنطقة ودول الخليج. فالإيرانيون يدركون أن ورقة الضغط هذه على ترامب من شأنها أن تجرّ ضغوطاً أميركية على إسرائيل لوقف الهجمات، وهذه هي الاستراتيجية الإيرانية للتخلّص من الضربات الإسرائيلية بأسرع وقت ممكن.

ومن شأن حالة كهذه أيضاً أن تُحدث خلافات بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو، وأن تزيد من حدّة امتعاض شخصيات مثل نائب الرئيس جي دي فانس، الذي ربط علناً خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية بالحرب وبالسياسة تجاه إسرائيل. وهذا قد ينعكس بدوره على الرأي العام في أوساط أنصار الحزب الجمهوري.

كيف تسعى إسرائيل إلى إقناع ترامب بالتحرك؟

بحسب التقارير، حملت زيارة رئيس الموساد رومان غوفمان إلى واشنطن الأسبوع الماضي تحذيرات من سعي إيران إلى تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية. وتزامن ذلك مع كشف وسائل إعلام أميركية عن مخاوف الاستخبارات الأميركية من أن تخطط طهران لتفجير "قنبلة قذرة" في العاصمة واشنطن.

وإلى جانب التحذير من الأسلحة غير التقليدية، تخشى إسرائيل والولايات المتحدة أن يقوم الإيرانيون بتحصين "جبل الفأس" (Pickaxe Mountain) في محافظة أصفهان، ما قد يُضعف جدوى أي عملية مستقبلية ضده، ويتيح لإيران إعادة تطوير برنامجها النووي بأريحية.

وأخيراً، يرى الإسرائيليون أنّ نافذة ترامب للتحرك ضد إيران تضيق مع اقتراب تسلّم الديمقراطيين زمام الأمور في الكونغرس بعد أداء القسم في الثالث من يناير المقبل. ورغم أنّ للرئيس الأميركي صلاحيات واسعة في السياسة الخارجية، ويستطيع دائماً استخدام حق النقض ضد قرارات الكونغرس، فإنّ مجلس النواب قادر على عرقلة تجديد الحرب عبر فرض شروط وقيود عند إقرار الميزانيات.

ترامب لم يتخذ القرار بعد

يوضح الرئيس الأمريكي في تصريحاته الأخيرة أنه ليس في عجلة من أمره، ويميل إلى تأجيل القرار إلى ما بعد رأس السنة وانقضاء موسم الأعياد في الولايات المتحدة. أمّا وزير الخارجية ماركو روبيو، فيرى أنّ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية والتشديد المستمر للعقوبات من قِبل وزارة الخزانة يُلحقان بالاقتصاد الإيراني ضرراً بالغاً، إلى حدّ أنه لا حاجة، برأيه، إلى عمليات عسكرية كبيرة.

لكن، كما اعتدنا من الرئيس الأميركي، قد يغيّر موقفه في أي لحظة. وقد أشارت تقارير إلى استمرار التنسيق بين الإدارة الأميركية وإسرائيل تحضيراً لهجوم جديد على إيران في المدى القريب، ما يوحي بأن جميع الخيارات لا تزال مطروحة أمام ترامب.