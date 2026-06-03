النظام الاستراتيجي في الشرق الأوسط في يونيو 2026 يضع الولايات المتحدة، إسرائيل، إيران ولبنان عند مفترق مصالح معقد ومتوتر بشكل خاص. المكالمات الهاتفية الأخيرة، التي وصفتها وسائل الإعلام بأنها متوترة، بين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أثارت موجة من التحليلات حول "انقسام" محتمل بين الحليفين المقربين.

الخلاف، الذي دار بالأساس حول نطاق النشاط العسكري الإسرائيلي في لبنان وإمكانية ضرب الأهداف في بيروت والضاحية، أبرز وجود فجوات في التوقيت وفي إدارة الرسائل. ومع ذلك، يظهر تحليل معمق للوضع السياسي والأمني أن الحديث ليس عن انكسار استراتيجي، وإنما عن جدل تكتيكي فقط. على الرغم من الخلافات حول أسلوب العمل، يتقاسم الزعيمان هوية مصالح عميقة ويوجهان نحو نفس الأهداف العليا، وهي إكمال الضربة القاسية لتنظيم حزب الله، حماية طويلة الأمد لسكان شمال إسرائيل، وتقليص جذري لتأثير إيران الإقليمي والنووي.

من خلال النظر في المصالح المشتركة والأهداف العليا مقابل إيران وحزب الله، يتبين أن الأساس للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا يزال متيناً، حيث ترى الإدارتان أن إيران هي المحرك الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.

المصالح المشتركة بين ترامب ونتنياهو واضحة - منع السلاح النووي عن إيران: هدف مشترك أعلى، مع التركيز المركزي في عام 2026 على إجبار طهران على إخراج اليورانيوم المخصب من أراضيها وزيادة الرقابة الدولية. إضعاف حزب الله وتجريده من السلاح: استكمال المهمة العسكرية والسياسية في لبنان، إبعاد التنظيم عن خط الحدود، ومنع قدرته على تهديد الجبهة الداخلية لإسرائيل. كبح التوسع الإيراني: تقليل نفوذ إيران في كامل الهلال الشيعي من طهران، مرورًا ببغداد ودمشق، وصولًا إلى بيروت. الاستقرار الإقليمي والاقتصادي: تعزيز المعسكر المؤيد للغرب، حماية طرق الملاحة الدولية والحفاظ على أسواق الطاقة في الخليج الفارسي.

بالنسبة لنتنياهو، لبنان ليست ساحة معزولة، بل جبهة أمامية في الصراع مع إيران. إضعاف حزب الله هو شرط أساسي لتغيير المعادلة الاستراتيجية أمام طهران. ترامب، من جهته، يسعى إلى تحقيق إنجازات سياسية كبيرة تعزز قوة الولايات المتحدة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة.

نقاط الاحتكاك: فجوات في التوقيت وإدارة المخاطر

الخلاف الذي انكشف بين القادة ينبع من تصور مختلف لإدارة المخاطر والفرص في المدى القصير. الرئيس ترامب يرى في الاتصالات الدبلوماسية الحالية مع إيران، والتي تشمل مناقشات حول مستقبل البرنامج النووي، رقابة مشددة وعقوبات اقتصادية، الهدف المركزي في هذه المرحلة. من وجهة نظر البيت الأبيض، هجوم إسرائيلي واسع في بيروت أو في الضاحية قد يخلط الأوراق، يؤدي إلى انسحاب طهران من المفاوضات ويجر المنطقة إلى تصعيد واسع سيفرض تدخلاً أمريكياً مباشراً. لذلك، ضغط ترامب لتحقيق فترة تهدئة مؤقتة.

من ناحية أخرى، يحتفظ نتنياهو بفكرة مفادها أن الضغط العسكري المستمر وغير المتهاون هو الذي يولّد أدوات التأثير الأكثر فعالية، ويمنع إيران وحزب الله من إعادة بناء قوتهما. إسرائيل الرسمية، عبر وزير الدفاع يوآف غالانت، وضعت معادلة جديدة: "حكم الضاحية كحكم مستوطنات الشمال"، بهدف إلغاء الحصانة التاريخية التي كانت تتمتع بها عاصمة لبنان.

لبنان كورقة مساومة - والوساطة الإقليمية بقيادة الولايات المتحدة

الساحة اللبنانية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الملف الإيراني الواسع. وتيرة القتال ووقف إطلاق النار ليست تدار فقط في مواجهة حزب الله، بل تُستخدم كورقة مساومة في ملعب القوى العظمى. إيران معنية بتخفيف الضغط العسكري عن وكيلتها اللبنانية من أجل الحفاظ على أصولها، بينما تستغل الولايات المتحدة الوضع لابتزاز تنازلات من طهران في موضوع اليورانيوم المخصب.

في هذه العملية يبرز لاعبان رئيسيان: قطر، التي تعمل كوسيط محوري بدافع مصلحة عميقة في منع الإضرار بمضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية، وتحافظ على قنوات مفتوحة مع جميع الأطراف؛ ونبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، الذي أصبح المستفيد السياسي الأكبر في لبنان. بري يعتبر قناة الاتصال الرئيسية بين واشنطن ولبنان، ويسد الفراغ القيادي الذي نشأ داخل الطائفة الشيعية نتيجة ضعف قيادة حزب الله.

الصيغة المتفق عليها: نظرة إلى المستقبل

على الرغم من الأجواء المتوترة في المحادثات، توصل القادة إلى صيغة براغماتية توازن بين احتياجاتهم الفورية. على المدى القصير، حصل ترامب على ضبط النفس المؤقت في بيروت الذي كان يحتاجه لمواصلة المسار الدبلوماسي، بينما حصل نتنياهو على اعتراف أمريكي كامل بحق إسرائيل في الرد بقوة على أي إطلاق نار، إلى جانب استمرار أنشطة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لتفكيك بنية حزب الله التحتية. هذا ليس اتفاق استسلام أو تنازل إسرائيلي، بل ترتيب مشروط وديناميكي. التهديد على الضاحية ما زال قائماً ومطروحاً على الطاولة كأداة ردع رئيسية.

في الختام، يمكن القول إن المصلحة الاستراتيجية بعيدة المدى لإسرائيل والولايات المتحدة لا تزال موحدة. الجدل بين نتنياهو وترامب هو جدل تكتيكي فقط حول الوسائل وليس حول الهدف. سواء تحقق الهدف من خلال الضغط العسكري الإسرائيلي أو من خلال الأدوات السياسية لترامب، فإن النتيجة النهائية واضحة: الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية مرتبطتان ببعضهما البعض. الاختبار في الأسابيع القادمة سيكون في القدرة على ترجمة هذه التفاهمات إلى تسوية أمنية دائمة تضمن إبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، ووقف إطلاق المسيّرات المتفجرة والصواريخ من لبنان، ومنع تهريب الأسلحة، وتحقيق تقليص دائم للبصمة الإيرانية في المنطقة بأسرها، من أجل الأمن الكامل لسكان شمال إسرائيل.