هل تبتلع إيران “كأس السم” مجدداً؟ تساؤلات حول مستقبل الملف النووي

على ضوء التقارير حول اتفاق قريب قد يحل أيضًا قضية البرنامج النووي، تثار التساؤلات: هل هناك سيناريو يتخلى فيه الإيرانيون عن أهم أصولهم؟ وفقًا لسابقة "كأس السم"، لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال.

"كأس السم" هو مصطلح تاريخي-ديني أصله في إيران. أصل الاسم يكمن في أن الخميني، الذي قاد الثورة الإسلامية وكان القائد الأعلى، شرب "كأس السم" في حرب إيران-العراق وقَبِل قرار الأمم المتحدة الذي أنهى الحرب. فعل ذلك بعد سنوات من التصريحات حول "النصر المطلق" ووصف هذه الخطوة بأنها "فعل مؤلم يعادل شرب السم، خطوة ضرورية لكنها مُرّة". وقال الخميني: "اتخاذ القرار بالنسبة لي أمر أكثر مرارة من شرب كأس السم، لكنني أقبله من أجل الإسلام."

بعد القرار، نشأ حوله جدل ديني داخلي حاد في إيران. علي خامنئي، الذي كان آنذاك الرئيس، دافع عن الخميني. المعارضون، وخاصة من أوساط التيار الثوري والحرس الثوري (الذين يسيطرون اليوم على إيران)، ادعوا أن وقف الحرب يتعارض مع مبدأ الصراع المستمر ضد أعداء الإسلام، وكان هناك من ادعى أن القرار يمس بالمبدأ القائل بأن القيادة الدينية دائماً على حق.

بالمقابل، استخدم خامنئي وأعوانه مبدأ "المصلحة"، أي المصلحة الحيوية، حين ادعوا أن القيادة الإسلامية يحق لها اتخاذ قرارات صعبة من أجل بقاء الدولة والثورة. كما استندوا إلى سوابق دينية من التاريخ الإسلامي، وجندوا حتى النبي محمد من خلال الإشارة إلى التنازلات التي قام بها، مدّعين أن شرب كأس السم يحقق المبدأ القائل بأن الثورة فوق كل شيء.

المؤيدون للعقيدة أوضحوا أن هدف المرشد الأعلى هو أولاً وقبل كل شيء الحفاظ على الجمهورية الإسلامية - حتى وإن كان ذلك بثمن مؤلم، طالما أن الثمن تكتيكي، إذ "ليست كل تراجع هو هزيمة". في ذلك الوقت، كان هذا فكرة مبتكرة، تتيح للنظام الإيراني أن يكون براغماتيًا جدًا كما هو أيديولوجي جدًا. هل يتم استخدام هذه السابقة من قبل القيادة الحالية في إيران؟ الأيام ستخبرنا.