لماذا “تحضن إسرائيل” وتدعم إيران؟ ما قصة الهند؟

بالنسبة للقارئ الإسرائيلي المتوسط، تتشكل في السنوات الأخيرة صورة لتحالف دموي واستراتيجي لا يمكن التشكيك به بين إسرائيل والهند. التكنولوجيا الإسرائيلية تحمي حدود الهند، وطائرات بدون طيار إسرائيلية تحلق في سماء شبه القارة، ووزراء الأمن يتبادلون مصافحات دافئة. ومع ذلك، فإن الواقع الجيوسياسي أكثر تعقيداً بكثير مما يبدو على السطح.

الخطوة الأخيرة للهند - رسو ناقلتي نفط إيرانيتين في موانئها لأول مرة منذ ما يقرب من سبع سنوات - هي تذكير قوي بأن المصلحة الوطنية هي البوصلة الوحيدة للهند، حتى وإن مرت عبر طهران.

الشراكة الأمنية بين إسرائيل والهند في ذروتها على الإطلاق. منذ عام 2000، اشترت نيودلهي أنظمة أسلحة إسرائيلية بقيمة تزيد عن 4.2 مليار دولار. هذا الرقم يضع إسرائيل في صف واحد مع قوى مثل الولايات المتحدة وفرنسا كمزودي السلاح الرئيسيين للهند. هذا التعاون لا يقتصر فقط على الشراء؛ بل يشمل أيضًا تطويرات مشتركة مثل الطائرة من دون طيار "درشتي-10" المبنية على أساس "هيرمز 900" الإسرائيلية، ومذكرات تفاهم تم توقيعها مؤخرًا لتوسيع الإنتاج المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي والسيبرانية.

لكن في حين أن هذه الأنظمة مصممة لردع التهديدات من باكستان والصين، إلا أنها تعجز عن محو اعتماد الهند العميق على إيران. والسبب الرئيسي لرفض الهند التخلي عن إيران يكمن في جغرافية بسيطة لكنها قاسية: باكستان. فبالنسبة للهند، إيران هي البوابة الوحيدة إلى أفغانستان وآسيا الوسطى التي تتجاوز خصمها اللدود في الغرب. ويُعد ميناء تشابهار الإيراني، الذي وقّعت الهند بشأنه اتفاقية تشغيل لمدة عشر سنوات في مايو 2024، أهم أصولها الاستراتيجية في المنطقة. ويُمثل الميناء قلب "الممر الدولي بين الشمال والجنوب"، وهو طريق تجاري يُتوقع أن يُقلل أوقات الشحن إلى أوروبا بنسبة 40%. وبالنسبة للهند، فإن فقدان منفذها إلى إيران يعني استسلامًا تامًا للنفوذ الصيني المتنامي في الخليج العربي.

ينضم إلى الاعتبار الجغرافي أيضًا الاحتياج الملح للطاقة. الهند هي واحدة من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، والنمو الاقتصادي المذهل لديها يتطلب وقودًا متاحًا ورخيصًا. في الماضي زودت إيران حوالي 12% من احتياجات الهند للنفط الخام، واستئناف الشحنات الآن، في خضم التوتر الإقليمي، يشير إلى رغبة نيودلهي في العودة إلى حجم تجارة كبير رغم العقوبات الأمريكية. بالنسبة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، فإن الاستقلالية الاستراتيجية للهند قيمة عليا. وهو يثبت أن المصلحة الوطنية تأتي قبل أي تحالف سياسي، وأن الهند لا تنوي اختيار طرف في النزاع بين إسرائيل وايران.

أيضاً الساحة الداخلية-السياسية والمنافسة العالمية تلعب دوراً حاسماً. مودي يناور أمام سكان مسلمين يبلغ عددهم حوالي 200 مليون شخص، ويشمل ذلك واحدة من أكبر الجاليات الشيعية في العالم. في الوقت نفسه، ينظر بقلق إلى بكين التي وقعت بالفعل على اتفاق استراتيجي لمدة 25 سنة مع إيران. الهند تدرك أنه إذا تخلت عن مكانتها في طهران، فإن الصينيين سيملؤون الفراغ بشكل كامل، ما سيترك الهند معزولة عن أسواق آسيا الوسطى.

حتى في الخطط لـ"اليوم الذي يلي" سقوط النظام في طهران، تُعتبر الهند عاملاً رئيسياً. وثائق "مشروع الازدهار الإيراني" التابع للمعارضة الإيرانية تضع الهند كشريك استراتيجي أول في إعادة تأهيل الاقتصاد. هذا عمق استراتيجي لا يعتمد فقط على هذا النظام أو ذاك، بل يستند إلى مصالح تاريخية وجغرافية بعيدة المدى.

الخلاصة بالنسبة لصنّاع القرار في إسرائيل واضحة: التحالف مع الهند هو تحالف مصالح، وليس تحالف قيم أو أيديولوجيا مشتركة. ستستمر الهند في شراء التكنولوجيا الإسرائيلية من أجل حماية نفسها، لكنها لن تتبنى النظرة الإسرائيلية تجاه إيران. كما أثبتت رسو ناقلات النفط في موانئها، فعندما يحين الوقت للاختيار بين الولاء لإسرائيل وبين أمنها الطاقوي والإستراتيجي، ستختار الهند دائماً نفسها. ستواصل السير على الحبل الرفيع بين القدس وطهران، شريكة قريبة لكنها مستقلة تماماً.