ماذا يعني التعاون الاستخباراتي الروسي الإيراني لأمن الخليج؟

في تطور لافت في مسار الحرب الإقليمية، كشفت صحيفة The Wall Street Journal أن روسيا وسّعت دعمها لإيران ليشمل تزويدها بصور أقمار صناعية دقيقة ومعلومات استخباراتية حساسة حول مواقع القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة.

وبحسب التقرير، تتيح هذه البيانات لطهران تحسين دقة استهدافها، سواء في مرحلة التخطيط للضربات أو في تقييم نتائجها، مستندة إلى منظومات تديرها قوات الفضاء الروسية وتوفر تفاصيل متقدمة عن التحركات البرية والبحرية.

ويرى مراقبون أن هذا التطور يعكس انتقال العلاقة بين موسكو وطهران من مستوى التنسيق السياسي إلى شراكة عسكرية-استخباراتية أعمق، في سياق سعي روسيا لإعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة.

نقل خبرات أوكرانيا إلى الشرق الأوسط

إلى جانب الدعم الاستخباراتي، يشمل التعاون تطوير الطائرات المسيّرة الإيرانية، لا سيما طائرات Shahed drones، التي أصبحت عنصرًا مركزيًا في العمليات العسكرية.

وتفيد المعطيات بأن موسكو زودت طهران بتقنيات متقدمة لتحسين أنظمة الاتصال والملاحة ودقة الاستهداف، إضافة إلى تعزيز قدرتها على مقاومة التشويش الإلكتروني، مع نقل خبرات ميدانية من الحرب في أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق باستخدام أسراب الطائرات المسيّرة لتمهيد الهجمات الصاروخية.

ويرى محللون أن هذا النمط يعكس تبني إيران لتكتيكات روسية قائمة على “الإغراق” بالمسيرات لإرباك الدفاعات الجوية قبل توجيه ضربات دقيقة، وهو ما ظهر في استهداف أنظمة رادار ومراكز قيادة في الخليج.

تحسن في الأداء العملياتي الإيراني

ميدانيًا، تشير التقديرات إلى أن إيران باتت تركز على استهداف أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك مواقع مرتبطة بمنظومة THAAD، إلى جانب أهداف في البحرين والكويت وسلطنة عُمان.

ويعتمد هذا الأسلوب على هجمات تمهيدية بالطائرات المسيّرة، تعقبها ضربات صاروخية دقيقة، في نمط عملياتي يُظهر مستوى أعلى من التنسيق والتخطيط.

ويرى مراقبون أن هذا التحسن لا يمكن فصله عن الدعم التقني والاستخباراتي الروسي، الذي يمنح طهران أدوات أكثر تطورًا لمواجهة التفوق العسكري الأميركي والإسرائيلي.

مصالح روسية أوسع

يأتي هذا التعاون في سياق علاقة متنامية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث تبادل الطرفان الأدوار في الدعم العسكري؛ إذ زودت إيران موسكو سابقًا بطائرات “شاهد”، قبل أن تطورها روسيا وتعيد نقل التحسينات إلى طهران.

ويرى محللون أن موسكو تسعى من خلال هذا الدعم إلى إطالة أمد الصراع، بما يؤدي إلى استنزاف الموارد العسكرية الأميركية، خصوصًا في مجال الدفاع الجوي، إضافة إلى رفع أسعار الطاقة عالميًا.

كما أن التوتر في ممرات حيوية مثل مضيق هرمز يساهم في تعزيز عائدات روسيا النفطية، ما يمنحها مكاسب اقتصادية مباشرة.

دعم محسوب وتوازن دقيق

رغم ذلك، يبدو أن الدعم الروسي لا يزال ضمن حدود مدروسة، إذ تحاول موسكو تجنب مواجهة مباشرة مع إدارة دونالد ترامب، في ظل انشغالها المستمر بالحرب في أوكرانيا

وبينما تنفي روسيا تقديم دعم استخباراتي مباشر، ألمح ترامب إلى احتمال وجود “مساعدة محدودة”، في حين تؤكد واشنطن أن هذا الدعم لم يغيّر بشكل جوهري من أدائها العسكري.

ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستحدد ما إذا كان هذا التعاون سيبقى في إطار الدعم غير المباشر، أم سيتحول إلى عامل حاسم يعيد رسم توازنات الصراع في المنطقة.