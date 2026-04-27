تهديد الطائرات المسيّرة يخرج عن السيطرة في لبنان

لم يعد هذا حادثًا استثنائيًا - بل أصبح واقعًا لا يُصدق. الحادثة المأساوية التي سقط فيها الرقيب عيدان فوكس، البالغ من العمر 19 عامًا من بيتاح تيكفا، هي الأحدث في سلسلة حوادث خطيرة في القتال جنوب لبنان. حزب الله يطلق الطائرات المسيّرة مرارًا وتكرارًا ويعمل على الأرض كما لو كان يسيطر عليها تمامًا.

بعد فترة قصيرة من الحادث الخطير الذي قُتل فيه عيدان وأصيب ستة جنود آخرون، عندما وصلت طائرة هليكوبتر لإخلائهم - كادت طائرة مسيّرة انتحارية أن تصيبها أيضًا. الأسبوع الماضي وقع حادث دراماتيكي ناجم عن نفس التهديد، لا تزال تفاصيله طي الكتمان. لو نجح هذا الحادث في إحداث الضرر المخطط له - لكنا نتحدث عنه لسنوات، ولأعادنا إلى قتال كامل مع المنظمة الإرهابية. سقط 16 جنديًا في لبنان منذ عملية “زئير الأسد”، لكن هذا العدد كان يمكن أن يكون أعلى بكثير لو لم يتم إيجاد طريقة للتعامل مع تهديد الطائرات المسيّرة.

نمط متكرر وخطر حقيقي

مرارًا وتكرارًا، يبدو أن الأمر يتعلق بنفس النمط. لم يعد هذا تهديدًا ناشئًا بل خطرًا راسخًا وحقيقيًا - وربما يكون التهديد الأكثر إشكالية اليوم في الجبهة الشمالية، خاصة لأنه لا يوجد حل مناسب له حاليًا.

لكن ما هو حقًا غير مقبول هو اللامبالاة. يبدو أنه باستثناء الألوية في الجيش الإسرائيلي وسكان خط الحدود الذين يعانون كلاهما من إطلاق نار مستمر، فإن تهديد الطائرات المسيّرة لا يزعج كبار الجيش والمستوى السياسي بما فيه الكفاية.

الفجوة بين التكتيك والاستراتيجية

لقد تعلمنا بالفعل أنه عندما يبادر الجيش الإسرائيلي، وعندما يركز الجيش والموساد الجهود، فإنهم يعرفون كيفية الوصول حتى إلى الأهداف الأصعب - حتى تحديد موقع علي خامنئي تحت الأرض. فكيف يُعقل أن قادة الطائرات المسيّرة لحزب الله يعملون في جنوب لبنان دون إزعاج تقريبًا ؟

ربما تكمن الإجابة في الفجوة بين التكتيك والاستراتيجية. الجيش الإسرائيلي يضغط على المستوى السياسي لتعميق القتال والعودة إلى الهجوم في بيروت. ترامب لا يزال لا يسمح، والساحة الإيرانية مرتبطة بلبنان، خلافًا للمصلحة الإسرائيلية.

أحد الإنجازات الهامة للمعركة الحالية هو أن إيران لم تعد مشكلة إسرائيلية فقط. في ظل الحرب، أصبحت طهران تحديًا مشتركًا لإسرائيل والولايات المتحدة ودول الخليج. هذا تطور دراماتيكي ذو أهمية إقليمية وعالمية.

لكن لبنان قصة مختلفة. لبنان مهم لإيران التي تريد حماية حزب الله، لكنه ليس مهمًا لدونالد ترامب الذي يريد بشكل أساسي وقف إطلاق النار، حتى على حساب استمرار حزب الله في العمل. جنوب لبنان - أقل أهمية بالنسبة له. وهكذا، تُخلق فجوة خطرة.

واقع لا يمكن القبول به

من لم يعودوا إلى الروتين هم سكان الشمال، ومن تستمر بالنسبة لهم الحرب يومًا بعد يوم - قوات البر النظامية والاحتياط. هذا واقع لا يمكن القبول به.

في الجيش الإسرائيلي لعام 2026، يتحدثون عن “من يأتي ليقتلك، بادر بقتله”. هناك تحسن في الاستعداد لبدء هجوم مقارنة بما كان قبل كارثة 7 أكتوبر، لكن هذا ليس المعيار المطلوب. هذا ليس الواقع الجديد الموعود. على الأرض حسّنا وضعنا عما كان عليه في عملية “سهام الشمال” - لكن من ناحية حرية العمل الجوي، تراجعنا.

الخطر هو التدهور إلى روتين خطير من اللامبالاة. كما قال رئيس الوزراء لسكانة كريات شمونة - “أنتِ تُملّيننا”. المسافة بين الملل والغرق في الوحل اللبناني قصيرة جدًا.

الحل المطلوب

الواقع الأمني المُحسّن يتطلب عملًا متعدد الأبعاد، متعدد الأذرع، ومتعدد الأنظمة. عندما لا تبادر - تُضرب. في الوضع الحالي، لا يكفي الرد - نحتاج أن نكون خطوتين إلى الأمام، والاختبار التشغيلي الأول واضح: الطائرات المسيّرة والمسيّرات الانتحارية.

قائد سلاح الجو تومر بار يعرض إنجازات كبيرة في الساحات البعيدة، لكن في الساحة القريبة تظهر فجوات مستمرة - خاصة في توفير حل يحمي قوات البر وسكان خط المواجهة من تهديد الطائرات المسيّرة. قد يبدو هذا أمرًا تكتيكيًا، لكنه التحدي المركزي الآن، وحاليًا، لا يوجد حل مناسب لهذه القضية.