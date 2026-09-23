قبل ساعات من صعود الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى منبر الجمعية العامة، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام طهران المعادلة بأوضح صورة ممكنة.إما التوصل إلى صفقة مع إيران تنهي الحرب، أو "إبادة الجمهورية الإسلامية".

بهذه الخلفية يصل بزشكيان إلى نيويورك.، ومن المقرر أن يلقي كلمته في الجلسة الصباحية يوم الأربعاء 23 سبتمبر. وفي ما يلي خمس نقاط تستحق المتابعة.

1. التحدي أم الباب الموارب؟

السؤال الأول هو نبرة الرد على ترامب. قبل مغادرته أعلن بزشكيان أن الجمعية العامة منبر لإيصال مواقف إيران ومظالمها وقوتها إلى العالم، وهذه لغة تمهّد لخطاب تحدٍّ. لكن الاختبار الحقيقي هو ما إذا كان سيضيف إلى التحدي جملة واحدة تُبقي خيار التفاوض قائمًا. وجود هذه الجملة أو غيابها سيقرأه البيت الأبيض بعناية.

2. قناة كوشنر وويتكوف

ما يجري خارج القاعة لا يقل أهمية عما يُقال داخلها. أشار ترامب إلى أن صهره جاريد كوشنر والمبعوث ستيف ويتكوف التقيا الإيرانيين على هامش الجمعية العامة، وقال إن الاجتماع كان "جيدًا جدًا"، واستمر نحو ثلاث ساعات. وكان ترامب قد قال أيضًا إنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة. هل سيلمّح بزشكيان إلى هذا المسار أم سيتجاهله علنًا لأسباب داخلية؟

3. خطاب المظلومية وسلاح القانون الدولي

حدّد بزشكيان عنوان خطابه مسبقًا، إذ قال إنه سيطرح معاناة الشعب الإيراني و"الجرائم" التي ارتُكبت بحقه وانعدام الثقة الذي نشأ. وأضاف أن إيران جلست إلى طاولة المفاوضات مرات عدة ووقّعت اتفاقات، لكن الالتزامات لم تُحترم. من المتوقع أن يستند إلى تقرير مجلس حقوق الإنسان الأممي الذي وجد الأسبوع الماضي "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب في هجمات على مدرسة إيرانية وحي سكني في فبراير.

4. هرمز ورسالة إلى الخليج

تنعقد الجمعية العامة هذا العام فيما تشدد واشنطن ضغطها الاقتصادي عبر العقوبات والحصار البحري على الموانئ الإيرانية الجنوبية في مضيق هرمز، وسعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة ارتفع بنحو 1.52 دولار منذ بدء الحرب. طهران تدرك أن كلفة الحرب هي ورقتها الأقوى، خاصة أن 76% من الأمريكيين يرون، وفق استطلاع CNN، أن الحرب على إيران لم تكن تستحق كلفتها. وتبرز هنا الرسالة المحتملة إلى دول الخليج، فترامب قال إنه يدرس هجومًا عسكريًا كبيرًا جديدًا على إيران لكنه يريد أن يسمع من القادة العرب أولًا. فأي رسالة سيوجهها بازشكيان إلى قادة الخليج والمنطقة؟

5. باسم من يتحدث بزشكيان؟

يبقى سؤال الصلاحيات قائمًا. فبزشكيان نفسه قال إن الإيرانيين سيتغلبون على أعدائهم "تحت قيادة" المرشد مجتبى خامنئي، أي أن الرئيس يتحدث ضمن سقف يحدده غيره، خصيصًا مع تضاعف قوّة الحرس الثوري الإيراني في اتخاذ القرارات. في العام الماضي، وبعد أشهر من حملة القصف الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية التي استمرت 12 يومًا، نفى بزشكيان من المنبر نفسه سعي طهران إلى السلاح النووي وحمّل خصومها مسؤولية إفشال الدبلوماسية. المقارنة بين الخطابين ستكشف إلى أي حد تغيّر الموقف الإيراني بعد عام من الحرب. ومن زاوية إسرائيلية تحديدًا، تستحق المتابعة المساحة التي سيخصصها لإسرائيل: هل ستكون هدفًا مركزيًا في الخطاب، أم سيركّز على واشنطن وحدها.

الخلاصة:

خطاب بزشكيان لن يغيّر ميزان الحرب، لكنه قد يكشف الكثير عن ميزان القرار في طهران. فإذا جاء خطاب تحدٍّ خالص فذلك يعني أن إيران تراهن على الوقت وعلى الضغط الداخلي الأمريكي. وإذا تضمن ولو إشارة واحدة إلى الدبلوماسية، فقد تكون تلك الإشارة أهم جملة في اليوم الثاني للجمعية العامة.