داعم لإسرائيل وملتزم لـ"أمريكا أولا": فانس يستعد لمفاوضات مع إيران

بين أيديولوجية "أمريكا أولاً" والدعم الحماسي لإسرائيل: نائب رئيس الولايات المتحدة، جي دي فانس، يشرع في واحدة من أكثر الخطوات الحساسة في مسيرته – محاولة لقيادة مفاوضات مباشرة مع إيران. الحديث يدور عن خطوة ستزلزل الشرق الأوسط وتؤثر بشكل مباشر على إسرائيل. إلى جانب نهجه الصارم تجاه طهران، يقدم فانس نفسه كداعِم بارز لإسرائيل، لكنه أيضاً يشدد على أن الولايات المتحدة تتصرف أولاً وقبل كل شيء وفق مبدأ "أمريكا أولاً".

فانس، البالغ من العمر 42, هو نجم سياسي صاعد ينحدر من عائلة مفككة في بلدة في أوهايو. التحق بالخدمة في مشاة البحرية (المارينز)، ومن هناك انتقل لدراسة الحقوق في جامعة ييل، وبنى لنفسه صورة مثقف محافظ مرتبط بالواقع الميداني - وهو مزيج جعله الاختيار المفاجئ لترامب لمنصب نائب الرئيس في الولاية الثانية.

تعرفوا على رجل اليمين الجمهوري الجديد: متشكك بشأن التدخل العسكري الواسع في الخارج، ينتقد المساعدات لأوكرانيا، وبشكل عام في الساحات الخارجية، بما في ذلك الساحة الإسرائيلية.

يُوصَف بأنه داعم متحمس لإسرائيل، ويعرّف العلاقة بين الدولتين بأنها "علاقة ثقافية، أخلاقية وسياسية" - وليست مجرد مصلحة أمنية بحتة. يؤكد مراراً أن إسرائيل هي "الديمقراطية الوحيدة في منطقة خطيرة"، ودعم استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل خلال حرب غزة. "إسرائيل ليست محمية لنا، نريد شراكة، لا تبعية" - حدود واضحة للمعاملة الدافئة، ولكن ليس شيكًا مفتوحًا بلا حدود.

كما ذُكر، في أكتوبر 2025 وصل فانس إلى إسرائيل في أول زيارة له كنائب للرئيس، على خلفية وقف إطلاق النار في غزة وخطة النقاط الـ21 للتسوية. زار القيادة الأمريكية في كريات جات التي تشرف على تنفيذ الاتفاق، والتقى برئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، الرئيس هرتسوغ وناجين من الأسر – وهي زيارة هدفت إلى بث التزام أمني عميق تجاه إسرائيل إلى جانب مطالبة بتنفيذ التسوية. فوجئ فانس عندما تم خلال زيارته تمرير قرار في الكنيست بالقراءة الأولى لضم الضفة الغربية.

رأى المعلقون في هذه الزيارة ليس فقط بادرة بروتوكولية، بل لحظة رمزية تلتقي فيها إسرائيل مع من قد يشكل "الجيل القادم لليمين الأمريكي". أما بالنسبة لفانس، فقد كانت هذه فرصة لترسيخ صورته كقائد جمهوري يدعم إسرائيل، لكنه أيضًا يجلب معه روحًا جديدة.

كما ذُكر، يُعدّ فانس المسؤول الأقدم والوجه البارز لجهود فتح المفاوضات مع إيران. وسيتم ذلك قريبا في باكستان، إن لم يطرأ أي تغيير، ولأول مرة يجتمع الطرفان في خضم حرب، بعد أن زُعم أن الإيرانيين لم يعودوا يرغبون في ويتكوف وكوشنر.

فانس يصل إلى هناك وهو يعتقد أنه "لا يمكن السماح لأكثر نظام مجنون في العالم بامتلاك سلاح نووي"، ويؤكد أن ترامب يفضل اتفاقًا دبلوماسيًا، لكن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة"، بعضها قد تم استنفاده بالفعل، بل بنجاح، لكن هذه المرة الإنذار واضح، ومن الواضح أيضًا ما يحتويه.

ترجمة سياسية - لدي آراء خاصة بي، لكن الرئيس هو من يقرر. وهو أيضاً من ينفذ.

في محادثة أجراها مع نتنياهو، ناقش الاثنان مبادرة لفتح مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. إسرائيل، التي تنظر بارتياب إلى كل خطوة تبدو كتخفيف عن طهران، تعلم أن من يجلس الآن في الغرفة هو نائب رئيس يدعمها كثيرًا، لكنه أيضًا ملتزم أمام جمهور أمريكي متعب من الحروب، وواعٍ للاحتجاجات ولمعرفتهم به كشخص عارض الحرب منذ البداية.

إذاً، הוא מגיע إلى المفاوضות مع إيران كرجل يمين أمريكي يؤمن بالتحالف مع إسرائيل، لكنه أيضاً كشخص يعد جمهوره: "لا بعد العراق، لا بعد أفغانستان".

الآن عليه أن يثبت أنه يمكنه الإمساك بالعصا من كلا الطرفين: الحفاظ على أمن إسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني - دون جر الولايات المتحدة إلى حرب طويلة في الشرق الأوسط. من وجهة نظره، لا يمكن أن تستمر هذه الحرب إلى ما بعد هذه السنة؛ في السنة القادمة سيتعين عليه أن يقدم إجابة أوضح وأكثر ثقة على سؤال لارا ترامب.

خلية ترامب مزدحمة. يوجد صديقه المقرب ماركو روبيو الذي يشغل منصبين، وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، ووزير الحرب بيت الغازيت يبرز بشكل كبير في فترة الحرب.

ما سيحدد مصير فانيس سيكون العديد من الأمور، لكن في النهاية هذه هي السياسة، وانتخابات منتصف الولاية بعد نصف عام ستحدد مكانة ترامب للنصف الثاني من ولايته، وكذلك مكانة نائبه. في هذه الأثناء، المفاوضات مع إيران غدًا تُسجّل باسمه.