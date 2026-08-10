حرب تايلور سويفت وترامب تتجدد.. خطوة مفاجئة بسبب أغانيها على تيك توك

خلال الأيام الأخيرة، أزالت تايلور سويفت ما لا يقل عن خمسة أغاني من تيك توك، وذلك بعد أن استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحسابات أخرى مرتبطة به وبحملته بدون إذن، بينما أطلقوا تعليقات ساخرة تجاهها. هذه الخطوة أدت إلى إسكات الفيديوهات التي نُشرت بالفعل باستخدام هذه الأغاني.

حتى صباح اليوم (الاثنين)، هناك عدة مقاطع فيديو لترامب تظهر حالياً بدون صوت، من بينها واحد يظهر فيه الرئيس وزوجته ميلانيا يشاهدان الألعاب النارية، حين كان من المفترض أن تُعزف أغنية "August" في الخلفية.

إلى جانب الفيديو كتب: "أنا متأكد أن تايلور سويفت ستتأثر كثيرًا لأننا استخدمنا أغنيتها"، إلى جانب وسم يحمل اسمها، وآخر يحمل اسم الأغنية، وثالث يضم مصطلح MAGA، الحركة المرتبطة بمؤيدي الرئيس.

في مقطع فيديو آخر نُشر بواسطة حملة الثاني، ذُكر ألبومها "RED"، وكُتب: "هل كنتم تعلمون أنها كتبت ألبوماً كاملاً عن لون الحزب الجمهوري؟". إلى جانب ذلك، عُرضت عدة محاكاة هزلية لأسماء الأغاني في الألبوم.

فيما بعد تبيّن أن هذه الأغاني لا تزال متاحة للاستخدام في مقاطع الفيديو لعامة الجمهور - وقد أُزيلت فقط من المقاطع المتعلقة بالرئيس. تصرفات سويفت، التي تُعتبر المغنية الأبرز في صناعة الموسيقى الأمريكية، تنضم إلى العديد من الفنانين الذين طالبوا في السابق الرئيس وحملته الانتخابية بإزالة أغانيهم.

من بين هؤلاء، كاتي بيري، سابرينا كاربنتر وأريانا غراندي، حيث تم استخدام أغانيهن في محتوى مرتبط بالرئيس. مع ذلك، هذه هي الخطوة الأكثر حزمًا التي تم اتخاذها حتى الآن بهذا الشأن.

كما ذُكر، سويفت نفسها معروفة كمؤيدة للحزب الديمقراطي، وقد أعربت عن دعمها لترشح كامالا هاريس في عام 2024، ولجو بايدن وهاريس في عام 2020، وذلك رغم أنها حاولت على مر السنين عدم الانخراط في قضايا سياسية حساسة.

بعد المناظرة التلفزيونية بين ترامب وهاريس، نشرت بيان الدعم الرسمي، وختمت المنشور بلسعة شهيرة: "سيدة القطط بلا أطفال" - كرد مباشر على التصريح المتعالي للمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، جي. دي. فانس.

ترامب هاجمها أكثر من مرة بسبب مواقفها في هذا الموضوع، حيث صرّح مرارًا بأنه يكرهها، وحتى ادعى بأنها "لم تعد مثيرة"، مشيرًا للفترة التي اختفت فيها عن الأنظار بسبب رغبتها بالراحة بعد انتهاء جولتها الطويلة.