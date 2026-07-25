"أنا مصدومة منكم!":كاتي بيري تهاجم البيت الأبيض بشدة، فما علاقة ايران؟
المغنية الأمريكية نشرت تغريدة غاضبة عقب استخدام أغنيتها "ألعاب نارية" (Fireworks) بمقطع فيديو نشره البيت الأبيض حول الهجمات في إيران•"لم أوافق على ذلك، لم يتواصلوا معي بهذا الشأن،ولا أؤيد هذا الموضوع"
نشرت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية كاتي بيري (السبت) تغريدة غاضبة ضد البيت الأبيض بسبب استخدام أغنيتها "الألعاب النارية" (Fireworks) في مقطع تيك توك نشرته الصفحة الرسمية للبيت الأبيض حول هجمات أمريكية في إيران.
"أنا مصدومة وغاضبة جدًا لرؤية استخدام أغنيتي 'Firework' في حساب التيك توك للبيت الأبيض، كموسيقى خلفية لمقاطع توثّق هجمات عسكرية"، كتبت بيري، "لم أوافق على ذلك، لم يتواصل معي أحد بهذا الخصوص، وأنا بالتأكيد لا أؤيد هذا الأمر".
https://x.com/i/web/status/2081032309508047136
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"كتبت هذه الأغنية لكي تكون نشيدًا للأمل، الشفاء والقوة الداخلية للأشخاص الذين يمرون بأصعب لحظاتهم الشخصية"، وأضافت، "رؤية رسالة عن قيمة الذات، التشجيع والسمو تتحول إلى أداة لخلفية الدمار والعنف – هذا انتهاك تام لكل ما تمثله أغنيتي. موسيقاي تهدف إلى التقريب بين الناس – وليس للاحتفال بالحرب".