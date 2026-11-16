لم تعد المنافسة على تاج ملكة جمال الكون مقتصرة على الجمال والحضور والقدرة على إقناع لجنة التحكيم، فبالنسبة إلى أربع متسابقات أفريقيات، أصبحت التأشيرة الأميركية العقبة الأكبر أمام الوصول إلى منصة المنافسة، بعدما تسببت القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في حرمان ممثلتَي زامبيا وجمهورية الكونغو من المشاركة، فيما لا يزال مصير متسابقتَي جنوب السودان وزيمبابوي معلقاً على استكمال إجراءات السفر.

وأعلن منظمو مشاركة زامبيا وجمهورية الكونغو انسحاب موبانغا باميلا هاتييوكا وجورجينا كامبونغو من النسخة الـ75 للمسابقة، المقرر إقامتها في بورتوريكو، بعد تعذر حصولهما على تأشيرتي الدخول اللازمتين.

وفي زامبيا، أكد منظمو المسابقة أن هاتييوكا استحقت التاج واللقب، وأنها تستحق فرصة تمثيل بلدها الذي تفخر بالانتماء إليه، في إشارة إلى أن غيابها لا يرتبط بأدائها أو استعداداتها، وإنما بعقبات إدارية حالت دون وصولها إلى المنافسة.

أما كامبونغو، التي كان يفترض أن تدخل التاريخ باعتبارها أول ممثلة لجمهورية الكونغو في المسابقة، فقد خسرت فرصة المشاركة قبل انطلاق المنافسات، وسط تأكيد المنظمين أن تعذر سفرها يرتبط حصراً بقيود السفر الأميركية.

جنوب السودان وزيمبابوي.. سباق مع الوقت

وفيما حُسم غياب المتسابقتين عن زامبيا والكونغو، لا تزال أدوت دينغ، ممثلة جنوب السودان، تواجه مصيراً غير واضح، رغم أشهر من المحاولات للحصول على وثائق السفر والموافقات المطلوبة.

وأكد منظمو مشاركتها أن بلادهم تستحق أن تكون حاضرة في المسابقة، وأن المتسابقة تحمل آمال شعبها وأحلامه، في وقت باتت فيه فرص وصولها إلى بورتوريكو مرتبطة بتجاوز القيود والإجراءات الأميركية.

وفي زيمبابوي، لا تزال روزانا هول متمسكة بفرصة المشاركة، رغم تأخر سفرها بسبب مشكلات التأشيرة. وقالت في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنها لن تتخلى عن المنافسة بعد أشهر من التحضير، معربة عن ثقتها بإمكانية استكمال الإجراءات في الوقت المناسب.

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قيود ترامب تتجاوز السياسة إلى منصات المنافسة

وتأتي هذه التطورات في ظل توسيع إدارة ترامب قيود الدخول إلى الولايات المتحدة، لتشمل مواطني عشرات الدول، بينها دول أفريقية، ضمن قرارات اتخذتها خلال الولاية الرئاسية الثانية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسعت الإدارة نطاق القيود ليشمل زامبيا وزيمبابوي، فيما أبقت على تعليق كامل لدخول مواطني جمهورية الكونغو وجنوب السودان، وهو ما انعكس مباشرة على فرص المتسابقات الأربع في الوصول إلى المسابقة.

وتكتسب القضية بعداً يتجاوز مسابقة الجمال، إذ تكشف كيف يمكن لسياسات التأشيرات والقيود الحدودية أن تتحول إلى عائق أمام المشاركة في فعاليات دولية، حتى تلك التي لا تحمل طابعاً سياسياً أو دبلوماسياً مباشراً.

120 متسابقة.. والتاج ينتظر حسم المنافسة

ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الـ75 من مسابقة ملكة جمال الكون نحو 120 متسابقة، فيما بدأت الوفود المشاركة الوصول إلى بورتوريكو الأحد الماضي.

ويتضمن برنامج المنافسات عرض الأزياء الوطنية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، تليه فقرتا ملابس السباحة وفساتين السهرة في اليوم التالي، على أن تتوج الفائزة باللقب في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وبينما تستعد المتسابقات لخوض المنافسة على التاج، تجد أربع ممثلات أفريقيات أنفسهن في سباق مختلف تماماً، عنوانه التأشيرات والقيود الأميركية، في مفارقة تجعل الوصول إلى منصة ملكة جمال الكون تحدياً أكبر من المنافسة نفسها.