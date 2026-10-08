"عمل جريء ومبتكر": جائزة نوبل للأدب ستُمنح للكندية آن كارسن

جائزة نوبل للآداب لعام 2026 منحت للكاتبة الكندية آن كارسن "عن إبداعها الجريء والمبتكر، الذي من خلال حوار مرح مع التقليد الكلاسيكي أوجد أشكالاً جديدة للأدب المعاصر".

آن كارسن، طوال مسيرتها المهنية، جمعت بين كتابة الشعر وعمل الترجمة والتدريس في جامعات مختلفة. تقريبًا كل عمل أدبي لها ركز على التقاطع بين هوس الفيلولوجية بالكلمات وبين شغف الشاعرة بالمعنى الجديد. هي نفسها اعتبرت إيتيمولوجيا الكلمات كنقطة البداية لكل أعمالها.

إقرأ المزيد نوبل الكيمياء 2026 يذهب إلى عالمين فرنسي وياباني لحل لغز "جزيئات المرآة" | i24NEWS

أمس تم منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026 للعالمين أنري كاغان وكانسو سوي على حل لغز "جزيئات المرآة" – وهي جزيئات تظهر في شكلين يكون كل منهما صورة مرآة للآخر.

كاجان، 95 عامًا، هو كيميائي فرنسي، وسوي، 76 عامًا، هو كيميائي ياباني. اعتمد عملهما على اكتشاف الكيميائي الفرنسي لويس باستير من القرن التاسع عشر.