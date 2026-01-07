مليارات الدولارات التي تستثمرها قطر في التعليم الأمريكي

نشرت وزارة التعليم الأمريكية اليوم (الأربعاء) قائمة بالدول الأكثر استثماراً في مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة. إلا أن نظرة سريعة على البيانات تُظهر أن قطر تتصدر القائمة باستثمارات تتجاوز 6.6 مليار دولار.

أيضًا في القائمة توجد ألمانيا مع 4.4 مليارات دولار، بريطانيا مع 4.3 مليارات دولار، الصين مع 4.1 مليارات، كندا 4 مليارات، السعودية 3.9 مليارات وسويسرا مع 3.4 مليارات دولار.

تأتي هذه المعطيات المقلقة بعد أن نشر مركز أبحاث عالمي الشهر الماضي تقريراً شاملاً حول ما يسميه "حملة متعددة الأجيال لجماعة الإخوان المسلمين"، والتي تهدف إلى "تغيير المجتمع الغربي من الداخل"، وكذلك "التسلل سراً إلى الولايات المتحدة".

التقرير المؤلف من 200 صفحة، الذي نشره معهد بحوث معاداة السامية والسياسات العالمية، يستند إلى وثائق داخلية لجماعة الإخوان المسلمين ويزعم أن الحريات الغربية استُغلت بشكل منهجي لتعزيز أهداف أيديولوجية إسلامية، في حين يواصل التنظيم تنفيذ خطته التي تمتد لخمسين عامًا للاندماج داخل الولايات المتحدة.

في الواقع، ورد في التقرير أن الإخوان المسلمين حصلوا على إمكانية الوصول إلى الوكالات الحكومية، شاركوا في تقديم المشورة المتعلقة بسياسة الحقوق المدنية الأمريكية، تسللوا إلى المؤسسات التعليمية وخلقوا بصمة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفقًا للتقرير، الإخوان المسلمون حاولوا ظاهريًا اختراق الوكالات الحكومية الأمريكية، بما في ذلك وزارة الخارجية، وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل، من خلال تعيينات مهنية وأدوار استشارية.