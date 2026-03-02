النجمة اللبنانية اليسا تهاجم حزب الله :"سقطت عنه صفة المقاومة"

انتقدت النجمة اللبنانية أليسا، بشدة حزب الله وإيران في سلسلة تغريدات على حساباتها الرسمية التي يتابعها أكثر من 30 مليون شخص. وجاءت تصريحاتها بعد إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل وتصاعد التوترات في المنطقة.

دعت أليسا الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات عاجلة وحازمة ضد حزب الله، بما في ذلك اعتقال قياداته وطرد السفير الإيراني مشيرة أن هذه الخطوة كان يجب أن تتخذ منذ زمن هجوم أجهزة البيجر، معتبرة أن الحزب فقد صفة "المقاومة" وأصبح "حزب إرهابي". كما حذرت من مخاطر نشوب حرب أهلية إذا لم تُتخذ هذه الإجراءات.

وشاركت اليسا تغريدات من صحفيين ونشطاء لبنانيين، طالبوا الحكومة بـ"المطالبة باعتقال قيادة الحزب ومنح الجيش الضوء الأخضر للتحرك بحزم"، بل وحتى إعلان أن الدولة غير مسؤولة عما حدث وستُحمّل المسؤولية لحزب الله. ووفقًا للتغريدة التي شاركتها، يجب طرد السفير الإيراني، وهي خطوة "كان ينبغي اتخاذها منذ زمن أجهزة النداء".

ومن بين الرسائل التي شاركتها أليسا، تلك المتعلقة بتهديدات الحرب الأهلية: "أولئك الذين هددوا بالحرب الأهلية، لقد أسديتم لنا معروفًا بالفعل وأدخلتمونا في حرب عالمية. إذا لم يُتخذ مثل هذا القرار، ستندلع حرب أهلية". وبالطبع، تطرقت إلى نفوذ إيران على البلاد: "الأوامر التي صدرت من الحرس الثوري تحت مسمى "مساعدة تكتيكية" لنظام آيات الله جلبت الكوارث على البلاد وقتلت أفضل شبابنا".

الفنانة اللبنانية، التي تحمل الاسم الكامل أليسا زكريا خوري، تعتبر من أبرز نجوم الغناء العربي على مدى العقدين الماضيين، وتستغل شعبيتها للتأكيد على ضرورة بسط سيطرة الدولة على السلاح ووقف تدخلات المنظمات المسلحة في لبنان.