بن ستيلر ينتقد فيديو البيت الأبيض على "Epic Fury" ويصفه بالدعاية العسكرية

أثار فيديو أطلقه البيت الأبيض على منصاته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي حول عملية "Epic Fury" ضد إيران، موجة من الانتقادات الحادة بين النجوم والإعلاميين في الولايات المتحدة. الفيديو، الذي يظهر مثل مقطورة فيلم أكشن، يجمع بين لقطات من أفلام شهيرة مثل Gladiator، Braveheart، Iron Man، Deadpool وLove Actually، إلى جانب تسجيلات حقيقية لهجمات عسكرية نفذت خلال الأسبوع الماضي، مع تعليق صوتي يعلن عن "انتصار كامل".

ردود أفعال هوليوودية

الممثل والمخرج بن ستيلر، الذي يظهر فيلمه Tropic Thunder في المونتاج، نشر على حسابه في X:

"مرحباً بالبيت الأبيض، الرجاء إزالة مشهد من 'Tropic Thunder'. لم نعطكم أبداً إذنًا، ولا نريد أن نكون جزءًا من آلة الدعاية الخاصة بكم. الحرب ليست فيلمًا."

يأتي هذا في سياق تصاعد التوتر بين إدارة ترامب الحالية وصناعة الترفيه، بعد أن طالبت مؤخرًا الفنانتان سابرينا كاربنتر وأوليفيا رودريغو بإزالة أغانيهما من فيديوهات دعمت سياسات الترحيل الخاصة بمصلحة الهجرة الأمريكية (ICE). وحتى الآن، لم يصدر البيت الأبيض أي رد على هذه المطالب، فيما يستمر الفيديو في جمع ملايين المشاهدات والتعليقات حول العالم.