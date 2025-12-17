"استخدم سلاحًا فتاكًا": نجل روب راينر سيتهم بقتل والديه

أعلن المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس خلال الليل (بين الثلاثاء والأربعاء) أنه سيتم تقديم لائحة اتهام بجريمة قتل من الدرجة الأولى ضد نيك راينر، الذي قتل والديه روب راينر وميشيل سينغر.

الخديث يدور عن بندين من القتل من الدرجة الأولى، إلى جانب تهمة استخدام شخصي لسلاح خطير وقاتل - سكين.

يشار الى أنه ليلة الأحد ، تم العثور على المخرج وصانع الأفلام اليهودي الأسطوري، راينر وزوجته ميشيل، في منزلهما بحي برينتوود في لوس أنجلوس وهما بلا حياة، وعلى جسديهما علامات طعن. لاحقًا، تبيّن أن ابنهما نِك، المعروف بإدماناته المتكررة على المخدرات، وحتى كان بلا مأوى في مرحلة معينة، هو من قتل الاثنين.

في اليوم التالي، أثار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ضجة بعدما تطرق لوفاة المخرج راينر وكتب في شبكته الاجتماعية TruthSocial: "لقد توفي حسب التقارير نتيجة الغضب الذي سببه للآخرين من خلال مرضه الخطير المعروف باسم 'متلازمة اضطراب ترامب'".