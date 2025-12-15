"المخرج مات بسبب متلازمة ترامب": العاصفة التي أثارها رئيس الولايات المتحدة

أثار رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، اليوم (الاثنين) عاصفة بعدما تطرق إلى وفاة المخرج الأسطوري روب راينر، الذي عُثر عليه في وقت سابق اليوم بعد أن فارق الحياة إلى جانب زوجته، وعلى جسديهما آثار طعن، وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال : "بحسب التقارير، توفي نتيجة الغضب الذي سببه للآخرين بسبب مرضه الخطير المسمى 'متلازمة اضطراب ترامب'"،

ترامب أضاف وقال إن لدى بومى كان "هوساً جامحاً، حيث أن جنونه البارانويدي الواضح بلغ مستويات جديدة"، وقال: "ليت روب وميشيل يرقدان بسلام في مثواهما الأخير".

كما ذُكر، صُدمت هوليوود بعد العثور على جثتي المخرج اليهودي الأسطوري وزوجته في منزلهما بلوس أنجلوس. وبحسب التقارير، عثر عليهما ابنهما رومي. ويُشتبه بشدة في أن ابنهما، الذي كان يعاني من إدمان المخدرات، هو القاتل. وقد ألقت السلطات القبض عليه وعلى زوجته مؤقتًا.

روب راينر كان من قدامى صناعة السينما الأمريكية. بدأ مسيرته في هوليوود كممثل، وباعتباره ابن الممثل الأسطوري كارل راينر، برز روب إلى الوعي في سبعينيات القرن الماضي عندما مثل إلى جانب والده في المسلسل الأيقوني "كل شيء يبقى في العائلة".