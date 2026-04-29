بعد محاولة اغتيال ترامب ..كلوني يحذر من مستقبل خطير وتصاعد العنف والانقسام

دعا الممثل الأمريكي جورج كلوني إلى خفض حدة الخطاب السياسي في الولايات المتحدة، محذرًا من مخاطر تصاعد العنف والانقسام، وذلك في أعقاب حادث إطلاق نار شهدته العاصمة واشنطن خلال فعالية إعلامية، واعلن لاحقا أنها محاولة لاغتيال ترامب.

وجاءت تصريحات كلوني خلال حفل توزيع جوائز تشابلن السنوي في مركز لينكولن للفنون، حيث أكد أنه لا يمكن تجاهل الأجواء المتوترة التي تشهدها البلاد. هذا وتحدث النجم االذي يُعتبر من أبرز منتقدي الرئيس دونالد ترامب في هوليوود، بنبرة حزينة عن هذه الفترة المشحونة سياسيًا، قائلاً على مسرح مركز لينكولن السينمائي: "لا يمكنني أن أكون هنا في ليلة كهذه وأتجاهل كل ما يحدث في العالم". «لا أتفق مع كل ما تمثله هذه الإدارة، لكن لا مكان للعنف الذي شهدناه قبل يومين في واشنطن. ولا مكان لمثل هذا العنف في مينيسوتا مع أليكس بيريتي ورينيه غود» (كلاهما قُتلا برصاص عملاء أمريكيين).

لم ينتقد كلوني ترامب بشكل مباشر، لكنه ألمح إلى التطرف الذي يقول منتقدوه إنه ساهم في صعوده: "هناك معركة يجب أن ننتصر فيها ضد الكراهية والفساد والقسوة والعنف. إنها معركة من أجل روح هذه الجمهورية، لأن إيواء الكراهية والعنف سيؤدي إلى عواقب وخيمة". كما دعا كلوني إلى الوحدة، مضيفًا: "السؤال بسيط - ما الذي يجب علينا فعله، كمواطنين في هذا البلد العظيم؟ والإجابة تكمن فينا جميعًا - يسارًا ويمينًا ووسطًا - لبناء اتحاد أكثر كمالًا، ولمداواة جراحنا، وللبدء حقًا في جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

تم تكريم كلوني لإسهاماته في السينما والتلفزيون، بدءًا من دوره المميز في مسلسل ER، مرورًا بأفلام مثل "Hanging in the Air" و"Dude, Where Are You?" و"Soriana" وثلاثية "Ocean's". وخلال كلمته، اقتبس كلوني عبارة شهيرة لإدوارد آر. مورو، الذي جسّد شخصيته ورُشّح لجائزة توني عن دوره في مسرحية "Good Night and Good Luck" على مسارح برودواي: "لن نسير خائفين من بعضنا البعض. لا يمكننا أن ندع الخوف يقودنا إلى عصر اللاعقلانية إذا تعمّقنا في تاريخنا وقيمنا، وتذكرنا أننا لسنا أحفاد الجبناء".

قبل الحفل، تطرق كلوني أيضًا إلى المواجهة الشهيرة بين ترامب ومقدم البرامج الحوارية جيمي كيميل، ودافع عنه. بدأت العاصفة بعد أن مازح كيميل بشأن ميلانيا ترامب في برنامج "Jimmy Kimmel Live"، حيث قال إنها "تبدو كأرملة تنتظر الموت". انتقد الرئيس بشدة هذه التصريحات، واصفًا إياها بأنها "دعوة دنيئة للعنف"، بل وضغط على قناة ABC لفصل المذيع. كما أدانت ميلانيا هذه التصريحات.

وقارن كلوني هذه الضجة بتعليق آخر صدر قبل العشاء، وتم تحريفه على الإنترنت، وهو تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، التي قالت: "ستُطلق بعض الرصاصات في الغرفة الليلة". وقال كلوني في مقابلة على السجادة الحمراء: "جيمي كوميدي، وأعتقد أن كارولين ليفيت لم تقصد إطلاق النار أيضًا. كانت تمزح. قد ينظر المرء إلى الأمر ويقول: 'حسنًا، المزاح مزاح'. لكن هذا الخطاب خطير بعض الشيء، وقد رأينا الكثير من هذا النوع مؤخرًا، لذا كان من الأفضل تخفيف حدته".

واختتم ملاحظاته بجملة قد تكون مناسبة أيضاً للأجواء السائدة في إسرائيل: "عندما يصف أحد الأطراف من يخالفه الرأي بأنه "خائن للدولة" - وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام - لمجرد وجود اختلاف في الرأي، أعتقد أن الخطاب يصبح حاداً للغاية".