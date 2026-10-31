أجريت الانتخابات في إسرائيل هذا الأسبوع، وتعامل معها كثيرون بجدية بالغة وأسفرت عن نتائج مثيرة. لكن التاريخ شهد حالات يئس فيها أشخاص بلا خلفية سياسية من سياسييهم إلى حد أنهم رشّحوا أنفسهم أو رشّحوا حيوانات احتجاجًا، من دون أن يتوقعوا أن يحشدوا وراءهم غالبية الناخبين. من الممثل الكوميدي الذي أصبح زعيم أكبر مدينة في آيسلندا، إلى الكلب الذي أصبح رئيس بلدية فخريًا.

الكوميدي الذي أصبح زعيم أكبر مدينة في آيسلندا.

اشتهر يون غنار في آيسلندا بصفته ممثلًا كوميديًا وكاتبًا. وفي عام 2009، على خلفية الأزمة الاقتصادية لعام 2008 وأزمة ثقة الجمهور الآيسلندي بالنظام السياسي، قرر تأسيس "الحزب الأفضل" (Besti flokkurinn)، وهو حزب هدف إلى السخرية من السياسة التقليدية والوعود المبالغ فيها التي يطلقها ممثلو الشعب. في البداية، بدت الفكرة كأنها مجرد حيلة أخرى من حيل ممثل كوميدي، لا محاولة جادة للوصول إلى مبنى البلدية. لكن الحيلة انتهت بنتائج ربما فاجأته هو أيضًا.

قدّم حزب غنار، تبعًا لذلك، سلسلة من الوعود العبثية، منها إنشاء منتزه "ديزني لاند" في مدينة ريكيافيك، وجلب دب قطبي إلى حديقة الحيوانات البلدية، وتوزيع مناشف مجانية على السكان. كما أعلن غنار أنه لن يتعاون مع الأحزاب الأخرى ما لم يكن ممثلوها قد شاهدوا المسلسل التلفزيوني "ذا واير". لكن المزحة بدأت تكتسب زخمًا. وفي ظل خيبة الأمل من السياسيين المخضرمين، جعلت الفكاهة المباشرة وتحدّي المؤسسة الحاكمة من الحزب بديلًا مثيرًا للاهتمام. وبدأ غنار أيضًا يتعامل مع السباق بجدية أكبر، فراح يلتقي الناخبين ويضع برنامجًا للمدينة، من بين وسائل أخرى، عبر موقع أتاح للسكان طرح الأفكار والقضايا المهمة بالنسبة إليهم.

في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 29 مايو 2010، فاز الحزب بستة مقاعد من أصل 15 في مجلس المدينة، أكثر من أي حزب آخر، وهزم حزب الاستقلال المحافظ الذي كان يحكم المدينة. وهكذا أصبح الممثل الكوميدي، الذي لم يكتسب خبرة سياسية تُذكر من قبل، عمدة ريكيافيك. ولم يُنظر إلى انتصاره بوصفه نجاحًا لحملة انتخابية غير تقليدية فحسب، بل أيضًا تعبيرًا عن احتجاج شعبي واسع في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد.

لكن منذ لحظة دخوله مكتب عمدة المدينة، كان على غنار أن يثبت قدرته على أداء المهمة. وإلى جانب أسلوبه غير التقليدي وتواصله المباشر، عززت إدارة المدينة مشاركة الجمهور في عمليات صنع القرار، ومن بين الوسائل التي استخدمتها منصة "ريكيافيك أفضل" الإلكترونية (Better Reykjavík)، التي أتاحت للسكان اقتراح أفكار وطرح موضوعات على جدول الأعمال. وتميزت ولايته أيضًا بمحاولات تشجيع التعاون بين مختلف الأطراف السياسية وتغيير أسلوب العمل في البلدية. وبالطبع، لم تتحقق كل وعود الحملة الانتخابية؛ فقد بقيت ديزني لاند والدب القطبي في المقام الأول جزءًا من المزحة، كما تعرض غنار لانتقادات بسبب خبرته المحدودة وطريقة إدارته للمدينة. ومع ذلك، أكمل ولاية استمرت أربع سنوات، من عام 2010 إلى عام 2014، وترك وراءه مثالًا استثنائيًا على كيف يمكن لاحتجاج ساخر أن يتحول إلى قوة سياسية حقيقية.

بعد انتهاء فترة ولايته، عاد غنار إلى عالم الثقافة، وواصل الكتابة والتمثيل والظهور في الفعاليات العامة. لكن السياسة لم تبقَ خلفه؛ ففي عام 2024، انتُخب لعضوية البرلمان الآيسلندي عن حزب الإصلاح الليبرالي "Viðreisn". وفي أكتوبر 2026، أعلن انسحابه من الكتلة البرلمانية للحزب، لكنه صرّح بأنه سيواصل دعم الحكومة والعمل ضمن لجان البرلمان.

"بلدة مجنونة للغاية" - الكلب الذي شغل منصب رئيس بلدية فخري

في عام 1981، عُيّن كلب أسود يُدعى بوسكو عمدةً لبلدة سونول في كاليفورنيا. بدأت القصة على سبيل المزاح، حين راهن مالك بوسكو اثنين من السكان كانا يعتزمان الترشح لمنصب العمدة، مؤكدًا أن كلبه قادر على هزيمتهما. وفاجأت النتائج حتى المشاركين، إذ تغلّب بوسكو على المرشحين البشريين.

في الواقع، سونول ليست مدينة مستقلة، بل تجمعًا سكانيًا غير مدمج، لذا كان اللقب رمزيًا ولم يمنح بوسكو أي صلاحيات حكومية. لكن ذلك لم يمنعه من أن يصبح إحدى الشخصيات الأكثر ارتباطًا بالمكان. وخلال سنوات ولايته الثلاث عشرة، اعتاد التجول في الشوارع وزيارة المحال التجارية المحلية والمشاركة في الفعاليات المجتمعية. ومن بين ما فعله، أنه قاد موكب الهالوين مرتديًا بذلة رسمية.

سرعان ما تجاوزت شهرته حدود كاليفورنيا. ففي عام 1984، نشرت صحيفة التابلويد البريطانية Daily Star تقريرًا عنه، وصفت فيه سونول بأنها "أكثر بلدة جنونًا في العالم". وفي عام 1990، عرضت صحيفة People's Daily الصينية انتخابه مثالًا على ما زعمت أنه أوجه قصور في النظام الانتخابي الأمريكي. وردًا على ذلك، أوضح سكان سونول أن الأمر لم يكن سوى مزحة. واتخذت القصة منعطفًا آخر عندما دعا طلاب صينيون في الولايات المتحدة بوسكو للمشاركة في تجمع مؤيد للديمقراطية في سان فرانسيسكو.

شغل بوسكو المنصب حتى وفاته عام 1994. وفي عام 2008، أُقيم له تمثال برونزي بالقرب من مكتب البريد المحلي، تكريمًا للكلب الذي بدأ الأمر معه كمزحة ثم أصبح أسطورة محلية.

كاكاريكو: أنثى وحيد القرن التي حصلت على أصوات أكثر من أي مرشح بشري

في عام 1959، عندما توجّه سكان ساو باولو في البرازيل إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس المدينة، كان أحد أبرز الأسماء في الحملة الانتخابية غير مألوف على نحو خاص: أنثى وحيد قرن تُدعى كاكاريكو. لم تسجّل نفسها مرشحة رسمية، ولم تقدّم برنامجًا انتخابيًا، ولم تعد بتحسين حياة السكان، ومع ذلك أصبحت رمزًا للاحتجاج على السياسيين والنظام الانتخابي.

ولدت فكرة التصويت لكاكاريكو في ظل الاستياء من النظام السياسي. واقترح الصحفي إيتبوراي مارتينز تقديمها مرشحةً احتجاجية، وسرعان ما اكتسبت المزحة زخمًا. وبدلًا من اختيار أحد المرشحين البشر، فضّل كثير من الناخبين التعبير عن استيائهم بالتصويت للحيوان الذي أصبح نجمة محلية.

بحسب التقارير، حصلت كاكاريكو على نحو 100 ألف صوت، أكثر من أي مرشح بشري في الانتخابات. لكن هذا النجاح الاستثنائي لم يجعلها عضوة في المجلس، إذ أُبطلت الأصوات التي حصلت عليها لأنها لم تكن مرشحة قانونية. ومع ذلك، أصبحت قصتها واحدة من أشهر حالات الاحتجاج الانتخابي في البرازيل، وأظهرت كيف يمكن لتصويت يهدف إلى السخرية من النظام السياسي أن يتحول إلى حدث عام حقيقي.

المهرّج الذي تحوّل إلى ظاهرة سياسية: 1.3 مليون صوت لنكتة واحدة

فرانسيسكو إيفيراردو أوليفيرا سيلفا، المعروف في البرازيل بلقب تيريريكا (Tiririca)، بدأ مسيرته مهرجًا في السيرك وممثلًا كوميديًا، لكنه قرر في عام 2010 أن يأخذ الشخصية التي ابتكرها خطوة إلى الأمام ويترشح لانتخابات البرلمان البرازيلي. وجاء قراره بعد أن تواصل معه الحزب الجمهوري في بلاده وعرض عليه الانضمام إلى السباق، مستفيدًا في ذلك من شعبيته ممثلًا كوميديًا. وروى تيريريكا أنه استشار والدته، التي شجعته على الترشح اعتقادًا منها بأنه قد يتمكن من مساعدة المحتاجين. وفي البداية، لم يكن يعتقد أن لديه فرصة حقيقية للفوز، وقدّر أنه لن يحصل إلا على بضعة آلاف من الأصوات.

استندت حملته إلى الفكاهة والسخرية من السياسيين التقليديين، بشعارات مثل: "ماذا يفعل عضو البرلمان في الواقع؟ بصراحة، ليست لديّ أدنى فكرة. لكن صوّتوا لي وسأخبركم». وكان له شعار آخر: «لا يمكن أن يكون الوضع أسوأ من هذا".

أبدى الجمهور البرازيلي حماسة كبيرة: ففي الانتخابات التي أُجريت في ذلك العام، حصل تيريريكا على أكثر من 1.35 مليون صوت، وهو أعلى عدد من الأصوات بين جميع المرشحين لمجلس النواب. وهكذا أصبح المهرّج، الذي اشتهر بعروضه الكوميدية، عضوًا حقيقيًا في البرلمان. وفي بداية مشواره، اضطر أيضًا إلى مواجهة ادعاءات تتعلق بقدرته على القراءة والكتابة، لكن بعد إخضاعه لاختبار في إطار الإجراءات القضائية، أُقرّت أهليته لتولّي المنصب.

لكنّ الممثل الكوميدي لم يكن مجرد طرفة في دورة انتخابية واحدة. فقد أُعيد انتخابه في أعوام 2014 و2018 و2022، وشغل مقعدًا في مجلس النواب لأربع ولايات متتالية، أي 16 عامًا في المجموع. ومع ذلك، أخذت شعبيته تتراجع تدريجيًا: من نحو 1.35 مليون صوت في انتخاباته الأولى، إلى نحو 454 ألفًا في عام 2018، ثم إلى نحو 72 ألفًا في عام 2022.

في عام 2026، حاول تيريريكا فتح صفحة جديدة، فنقل ترشحه من ولاية ساو باولو، التي مثّلها لسنوات، إلى ولاية سيارا، حيث وُلد. لكن السحر لم ينجح هذه المرة: إذ حصل على نحو 5500 صوت فقط ولم يُنتخب مجددًا. وبعد الخسارة، أقرّ بأنه ربما تعامل مع الحملة باستخفاف أكثر من اللازم. وهكذا، ودّع منصبه بعد أربع ولايات، بعدما بدأ مسيرته السياسية بوعد ساخر بأن يخبر الجمهور بما يفعله عضو البرلمان، محوّلًا نكتته إلى واحدة من أكثر القصص غرابة في السياسة البرازيلية.