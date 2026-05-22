بدأ الأمر كسلسلة من مآسي منفصلة، لكنه سرعان ما تحول إلى تحقيق فدرالي غير مسبوق يُثير ضجة في الإدارة الأمريكية. لغز اختفاء وموت 12 عالمًا وكبار المسؤولين في منظومة الأمن والفضاء بالولايات المتحدة في السنوات الأخيرة يثير سؤالًا واحدًا دراماتيكيًا ومرعبًا: هل هذه مجرد مصادفة إحصائية نادرة جدًا – أم أن الحديث يدور عن عملية غير مسبوقة من استخبارات أجنبية تهدف إلى الإضرار بالقدرة العلمية والتكنولوجية للولايات المتحدة؟

الرئيس دونالد ترامب قد وصف الوضع بالفعل بأنه "مسألة بالغة الجدية"، وأعطى تعليماته رسمياً لمكتب التحقيقات الفيدرالي لتشكيل قوة مهام خاصة. في هذه الأثناء، يطالب الكونغرس الأمريكي بإجابات مباشرة.

السنونوة الأولى: اختفت في داخل الأرض

القصة التي فتحت صندوق باندورا حدثت في الثاني والعشرين من يونيو 2025 في منطقة لوس أنجلوس. مونيكا خاسينتو رييسا، عالمة بارعة من مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا وخبيرة دولية في سبائك المحركات النفاثة للصواريخ، خرجت في نزهة في الطبيعة مع صديقتها. في مرحلة ما، تعثرت مونيكا وسقطت في حفرة عميقة. تمكنت من التلويح لصديقتها والإشارة لها أن كل شيء على ما يرام. بعد ثوانٍ قليلة، عندما التفتت صديقتها مرة أخرى – اختفت مونيكا وكأنها لم تكن. على الرغم من أشهر من البحث المكثف باستخدام وسائل متطورة، حتى جثتها لم يتم العثور عليها حتى اليوم.

اغتيالات على عتبة المنزل وجثث في بحيرة متجمدة

أثار اختفاء رضا سلسلة من الوفيات العنيفة والغامضة بين كبار العلماء في الولايات المتحدة: الدكتور نونو لوريرو (ديسمبر 2025)، مدير مركز علوم البلازما في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وخبير عالمي في الاندماج النووي. قُتل رمياً بالرصاص في ظروف غامضة في منزله في بروكلين. الدكتور كارل غريلماير (فبراير 2026)، عالم فيزياء فلكية بارز في وكالة ناسا، عمل على مشاريع حساسة وسرية لرصد الكويكبات والتهديدات القادمة من الفضاء السحيق. قُتل رمياً بالرصاص على عتبة منزله.

جيسون توماس (ديسمبر 2025)، مدير رفيع المستوى في معهد الأبحاث الطبية "نوفارتيس". توماس اختفى بشكل مفاجئ في الشتاء، وتم العثور على جثته فقط في مارس 2026 في بحيرة كوانابويت (Lake Quannapowitt) بعد ذوبان الجليد في البحيرة.

اليهم ينضمون أسماء إضافية من مختبر JPL التابع لناسا، مثل فرانك ميوالد، مهندس طيفية كبير توفي في ظروف غامضة، ومايكل ديفيد هيكس، عالم كواكب عمل على مهمة DART لتحويل مسار الكويكبات.

العلم على الحافة: مضادات الجاذبية و"التقنيات الغريبة"

السرد يصبح أكثر تعقيداً وغموضاً عندما نفحص مجالات عمل بعض المتوفين – فيزياء غير تقليدية، دراسة الأجسام الطائرة المجهولة ودفع متقدم.

الدكتورة نينغ لي، الفيزيائية الشهيرة التي أدهشت العالم بأبحاثها الرائدة حول مضاد الجاذبية واختفت عن الأنظار لسنوات، توفيت في يوليو 2021 بعد صراع مع مرض الزهايمر. أبحاثها لصالح وزارة الدفاع الأمريكية لا تزال سرية للغاية.

إيمي أسكريدج، باحثة شابة وواعدة أسست معهدًا مستقلًا للعلوم الغريبة وركزت على تقنيات دفع ثورية، وُجدت ميتة في ظروف حُددت على أنها انتحار. وفاة هاتين المرأتين اللتين تجرأتا على استكشاف حدود الفيزياء تُغذى الآن بنظريات مؤامرة حول "قمع تكنولوجي" متعمد.

الإخفاق في لوس ألاموس والعاصفة السياسية

كما فقد مختبر "لوس ألاموس" (LANL) في نيو مكسيكو، مهد القنبلة الذرية، موظفين في ظروف مشبوهة. أنتوني تشافيس، فني مخضرم، وميليسا كاسياس، ضابطة إدارية في المختبر، اختفيا الواحد تلو الآخر في صيف 2025. كاسياس ذهبت إلى أبعد من ذلك وتركت خلفها هواتفها ممسوحة تمامًا إلى إعدادات المصنع.

الوضع المقلق أدى إلى إنشاء لجنة تحقيق خاصة في الكونغرس برئاسة أعضاء الكونغرس جيمس كومر وإريك برليسون، الذين يطالبون بإجابات فورية من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة ناسا. بعض أعضاء الكونغرس يوجهون بالفعل إصبع اتهام صريح نحو دول مثل روسيا، الصين، وربما إيران.

من ناحية أخرى، تحاول عائلات بعض العلماء تهدئة الأجواء وتدعي أنه لا يوجد علاقة بين الحالات، وأن الأمر يتعلق فقط بسلسلة من المآسي الشخصية والمحلية.

في المحصلة النهائية: المساس بالتفوق الأمريكي

سواء كان الأمر يتعلق بعملية تجسس واغتيال معقدة من قبل دولة أجنبية، أو كان مجرد تزامن مثير للرعب بين أزمات نفسية وجريمة عشوائية، النتيجة النهائية تقلق واشنطن: الولايات المتحدة تفقد عقولها الرائدة. التركيز الجغرافي للحوادث في نيو مكسيكو وكاليفورنيا، قلب صناعة الدفاع والفضاء، يجبر مدير الـFBI الجديد، كاش باتيل، على تغيير قواعد اللعبة فيما يتعلق بأمن الكوادر العلمية في أمريكا.