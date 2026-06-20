ثلاثة أيام على أرض الملعب: القصة المذهلة لأطول مباراة تنس في التاريخ

عندما صعد الأمريكي جون إيزنر والفرنسي نيكولا ماهو إلى أرضية العشب في لندن قبل ستة عشر عامًا هذا الأسبوع، لخوض مباراة الدور الأول من بطولة ويمبلدون، توقعا مباراة اعتيادية أخرى. ومن المؤكد أنهما لم يتخيلا أنهما سينفصلان في النهاية بعد 11 ساعة وخمس دقائق وثلاثة أيام لاحقًا، بعد أن كسرا رقمًا قياسيًا لم يقترب منه أحد منذ ذلك الحين – وقدما واحدة من أعظم اللحظات الرياضية وأكثرها تذكرًا في التاريخ.

إيسنر كان مصنفًا في المرتبة الـ23 عالميًا، وماهو، الذي كان مصنفًا في المرتبة الـ148، شق طريقه إلى البطولة أصلاً عبر التصفيات. الاثنان بدآ المواجهة في الملعب الجانبي رقم 18، بتاريخ 22 يونيو 2010 الساعة 18:13، لكن الضربة الأخيرة سُجلت فقط في 24 يونيو.

في البداية بدا كل شيء طبيعيًا تمامًا. انتهى أول مجموعتين بسرعة نسبية، والمجموعتان التاليتان وصلتا إلى شوط كسر التعادل: ماهو أخذ الأولى (4:6)، إيسنر قلب النتيجة (3:6، 6:7)، والفرنسي عادل النتيجة إلى 2:2 في المجموعات مع 6:7 خاصة به. في الساعة 21:07، بالضبط مع تحقيق التعادل، أوقف الحكم المباراة بسبب الظلام. اللاعبون والجمهور ذهبوا للنوم على أمل أن المجموعة الخامسة والحاسمة في اليوم التالي ستستمر ساعة واحدة على الأكثر. لكنهم لم يكونوا أبعد عن الواقع: هذه المجموعة وحدها كانت ستصبح أطول من أي مباراة تنس كاملة لُعبت على الإطلاق.

اليوم الذي توقف فيه الزمن عن السير

عاد اللاعبون في اليوم التالي، في اليوم الثاني الساعة 14:05. المنظمون اعتقدوا أن لديهم وقتاً كافياً للانتهاء قبل غروب الشمس، لكن العملاقين رفضا الانكسار. مع إرسال قوي ولعب سريع على العشب الذي يمنح أفضلية واضحة للمُرسل، تتابعت الأشواط واحداً تلو الآخر: 10:10، 20:20، 40:40.

بلغت حالة الهستيريا ذروتها في الملعب، وتوافد الناس المصدومون إلى الملعب رقم 18 لمشاهدة لوحة النتائج، التي تعطلت فجأة عند 47:47 لأنها لم تكن مبرمجة لعرض هذه الأرقام. واضطر الفنيون إلى إصلاحها على الفور. خلال هذه المباراة الماراثونية المجنونة، أتيحت لإيسنر أربع فرص لحسم المباراة، لكن ماهوت أنقذها جميعًا بهدوء مذهل. بعد الساعة التاسعة مساءً بقليل، حلّ الظلام مجددًا، واضطر الحكم محمد لاخياني إلى إيقاف المباراة مرة أخرى، مع النتيجة غير المتوقعة 59:59 في المجموعة الخامسة.

في اليوم الثالث استؤنف المباراة في الساعة 15:40. كان اللاعبان منهكين تماماً ويعانيان من آلام عضلية شديدة. أصبح الملعب رقم 18 مقصداً للحجاج: ترك المشجعون الملاعب الرئيسية، وصعدوا إلى الأسطح المجاورة، وتجمعوا حول الأسوار لمشاهدة المعجزة.

على الرغم من الإرهاق، استمر النزال لمدة 20 أشواط إضافية حتى وصلت النتيجة إلى 68:68. عندما كانت النتيجة 68:69 لصالحه، وصل إيسنر إلى نقطة المباراة الخامسة له. ماهو المنهك تقدّم نحو الشبكة، وإيسنر سدّد كرة عابرة (passing shot) مثالية بظهر المضرب على طول الخط. الفرنسي لم يتمكن من الوصول إليها، والأمريكي انهار على العشب وهو يطلق تنهيدة ارتياح هائلة. النتيجة النهائية في المجموعة الخامسة: 70:68. في نهاية المباراة، بالكاد استطاع الاثنان السير.

بالإضافة إلى المباراة والمجموعة الأطول، إيسنر وماهو حطما أرقاماً قياسية إضافية: أكبر عدد أشواط في مجموعة واحدة (112) وفي مباراة كاملة (183)؛ أكبر عدد إيسات للاعب واحد في مباراة (جون إيسنر مع 113)، وأكبر عدد إيسات مشترك (216).

الانهيار الجسدي والاكتئاب السريري: الثمن الباهظ للشهرة

عندما سُئل إيسنر بعد المباراة عن خططه للأيام المقبلة، قال: "حقًا أي شيء، فقط ليس التنس. سأشاهد الرياضة، أتابع المونديال (الذي أُقيم في ذلك الوقت)، أذهب للصيد، أفعل كل شيء – فقط أي شيء يُبعدني عن ملعب التنس". أصبح هذا الانتصار التاريخي سببًا في تحوله إلى نجم كبير في الولايات المتحدة، ولكن من الناحية الرياضية انتهى مشواره في البطولة في تلك اللحظة. أقل من 24 ساعة بعد ذلك اضطر للصعود إلى الدور الثاني وهو منهك تمامًا، وخسر خلال 74 دقيقة فقط دون أن يتمكن حتى من تنفيذ إرسال ساحق (آيس) واحد. لاحقًا في مسيرته المهنية استثمر الشهرة التي حققها، وثبت مكانته ضمن أفضل عشرة لاعبين في العالم وأصبح من أبرز لاعبي التنس الأمريكيين على مدى عقد، حتى اعتزاله في عام 2023 وهو صاحب الرقم القياسي بعدد الإرسالات الساحقة في كل العصور.

من ناحية أخرى، بالنسبة لماهو، كان اليوم التالي مؤلمًا أكثر بكثير. ماهو دفع ثمنًا نفسيًا وجسديًا باهظًا، وغرق في اكتئاب سريري عميق استمر لأشهر طويلة. "لم أستطع تحمّل أنني أعطيت كل شيء وخسرت. هذا تركني فارغًا"، اعترف لاحقًا في سيرته الذاتية. "لفترة طويلة، في كل مرة كنت أرى الرقمين 70 و68، كان جسدي يستجيب جسديًا. كنت أرى تلك اللوحة النتائج في كوابيسي ليلاً."

واصل مسيرته في فئة الفردي، حيث كان أعلى تصنيف حققه هو المركز 37. ومع ذلك، قرر في نهاية المطاف التركيز على مباريات الزوجي - وهناك حقق نجاحًا أكبر بكثير: أصبح المصنف الأول على العالم، فاز بخمسة ألقاب غراند سلام، ووجد تعويضه عندما فاز ببطولة الزوجي على عشب ويمبلدون تحديداً في عام 2016.

نهاية عصر المصارعين

هذه المباراة التاريخية لم تقتصر على دفع حدود القدرة البشرية، אלא غيرت أيضًا وجه الرياضة إلى الأبد. عالم التنس أدرك أن المعاناة التي مر بها اللاعبان في الملعب 18 تشكل خطرًا صحيًا لا يجوز أن تتكرر. البطولات الكبرى بدأت تدريجيًا في تغيير القوانين، حتى تم في عام 2022 تحديد معيار تاريخي وموحد: في حالة التعادل 6:6 في المجموعة الحاسمة، ينتقلون إلى شوط كسر تعادل موسع حتى 10 نقاط.

القانون الحديث يضمن ألا يُضطر أي رياضي بعد الآن لقضاء ثلاثة أيام في الملعب من أجل تذكرة للجولة الثانية. النتيجة 70:68 بين إيسنر وماهو ستبقى إلى الأبد نصبا تذكاريا لعصر آخر - لحظة مجنونة، فريدة وبطولية.