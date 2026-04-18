غرامات باهظة وملاحقة شخصية: حرب إيلون ماسك ضد الاتحاد الأوروبي

هذه حرب إيلون ماسك على الأوروبيين التي لم تسمع بها من قبل - حرب السيطرة الحقيقية. يرى ماسك في X المعقل الأخير لحرية التعبير المطلقة. في المقابل، الاتحاد الأوروبي، المُسلّح بقانون الخدمات الرقمية، عازم على إثبات أن حتى أقوى ملياردير في العالم ليس بمنأى عن قوانينه. في عام 2026، وصلت هذه المواجهة إلى نقطة اللاعودة: من غرامات باهظة في أعقاب مزاعم تضليل المستخدمين إلى تحقيقات جنائية في التزييف العميق والذكاء الاصطناعي. هل نشهد دفاعًا عن الديمقراطية - أم أكبر محاولة للرقابة في التاريخ؟ دعونا نكشف ما يجري وراء كواليس معركة سيادتنا الرقمية.

في عام 2022، قرر الاتحاد الأوروبي أن زمن الغرب المتوحش على الإنترنت قد انتهى. سنّوا قانون الخدمات الرقمية (DSA). هذا القانون يُعرّف منصات مثل X كـ"هيئة إلكترونية ضخمة للغاية". الاتحاد يطالب بالشفافية، ومحاربة المعلومات المضللة، وتحمل المسؤولية. ماسك، الذي اشترى تويتر في ذلك العام، يرى في ذلك أمرًا واحدًا بسيطًا: رقابة. من وجهة نظره، الـ DSA هو أداة لحكم مركزي هدفها خنق حرية التعبير الليبرتارية التي يحاول بنائها.

في ديسمبر 2025، قام الأوروبيون بالتصعيد: فرضوا على ماسك غرامة قدرها 120 مليون يورو. لماذا؟ أولًا، "العلامة الزرقاء". الاتحاد الأوروبي اعتبرها "نمط مظلم" - خداع متعمد. سابقًا كانت علامة للمصداقية، واليوم أصبحت منتجًا يمكن شراؤه وتتيح للمنتحلين الظهور بشكل رسمي. ثانيًا، إخفاء الإعلانات. اكتشف الاتحاد أن X "تخفي" جزءًا كبيرًا من إعلاناتها ولا تسمح بالرقابة على الحملات السياسية الأجنبية. والأسوأ من ذلك بالنسبة لهم: حجب الباحثين. ماسك أغلق الباب أمام الأكاديميين. بدون بيانات، يدّعي الاتحاد أنه لا يمكن معرفة ما الذي يفعله الخوارزم حقًا لمجتمعنا. هذا يُعد مساسًا بجوهر الرقابة الديمقراطية.

قام الاتحاد الأوروبي بخطوة قانونية غير مسبوقة: طبقوا مبدأ "الكيان الاقتصادي الواحد". هم لا يقاضون فقط الفرع الأيرلندي لشركة X، بل يذهبون مباشرة إلى جيب إيلون ماسك. المسؤولية أصبحت شخصية. الهدف من ذلك هو منع المناورات الضريبية والشركات، ويشير إلى عهد جديد: لم يعد بإمكان أصحاب رؤوس الأموال الاختباء وراء شركة أو مؤسسة. إذا خالفت X القانون – ماسك سيدفع.

في عام 2026 تصاعد الصراع مع دخول الذكاء الاصطناعي. تشات بوت ماسك، Grok، تورط في إنشاء صور ديب-فايك جنسية، بما في ذلك صور لقُصّر. الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقًا جديدًا يهدد بفرض غرامات تصل إلى 6% من حجم الأعمال العالمي. هذا الصراع تحول إلى أزمة دبلوماسية: الولايات المتحدة تتهم أوروبا بـ"الرقابة الأجنبية"، بينما تصر أوروبا على "السيادة الرقمية". هذا الصدام خرج من أروقة المحاكم ليصبح مواجهة بين رؤيتين مختلفتين حول مستقبل المعلومات.

الاستئناف الذي قدمته X في لوكسمبورغ سيحدد مستقبل الإنترنت للجميع. هل المنصات هي زاويتنا الخاصة أم خدمة عامة تخضع للرقابة؟ الجواب سيشكل الأجيال القادمة. فهل أوروبا تنقذ الديمقراطية أم تقتل حرية التعبير؟