من سبق شيرلوك هولمز؟ رحلة إلى جذور الرواية البوليسية الأولى

نوع التشويق/التحقيق هو من بين الأنواع الأدبية الأكثر شعبية في عالم الأدب، مع شخصيات مثل شرلوك هولمز (آرثر كونان دويل)، هيركيول بوارو ومس ماربل (أغاثا كريستي)، وحتى الصيغة المعروفة لهارلان كوبن. لكن الكثيرين لا يعلمون أن عشرات السنين قبل كل هؤلاء، كان الكاتب إدغار آلن بو هو الذي بدأ كل شيء - في كتب المحقق سي. أوغوست دوبان.

ظهر دوبين لأول مرة في القصة القصيرة لبوي من عام 1841، "جرائم القتل في شارع مورغ" - محقق باريس ذكي الفكر، ويُعتبر حتى اليوم أول محقق أدبي في التاريخ. لم يكن دوبان محققًا محترفًا، واعتمد على التحليل المنطقي، ودقة الملاحظة في التفاصيل الصغيرة، والقدرة على استنتاج النتائج من معلومات تبدو غير مهمة.

تُعتبر القصة نفسها أيضًا أول لغز "الغرفة المغلقة" في الأدب – جريمة قتل تحدث في غرفة يبدو من المستحيل الدخول إليها أو الخروج منها. البنية التي أنشأها بّو، حيث ينجح محقق لامع في حل لغز يبدو غير قابل للحل بينما تجد الشرطة صعوبة في العثور على الجاني، أصبحت نموذجًا بُنيت عليه عدد لا يحصى من روايات التشويق والبوليسية.

شخصيته تظهر في قصتين إضافيتين - في "لغز ماري روشه" (1842) وفي "الرسالة المسروقة" (1844). بو ابتكر شخصيته قبل أن تُستخدم كلمة "محقق" لوصف المهنة. هذه الشخصية وضعت الأساس للمحققين الخياليين الذين جاؤوا بعدها - والكتّاب البارزون في هذا المجال، مثل أغاثا كريستي، أرثر كونان دويل والعديد غيرهم، ذكروا أن دوبين كان مصدر إلهام لهم.

حقيقة مثيرة للاهتمام هي أن قصة "لغز ماري روجيه" استندت إلى قضية قتل حقيقية أثارت الولايات المتحدة في تلك الفترة. استخدم بو تفاصيل القضية لمحاولة حل اللغز من خلال القصة نفسها – محاولة استثنائية جمعت بين الواقع والخيال.

قبل ما يقرب من خمسة عقود من ظهور شرلوك هولمز على صفحات الكتب، أظهر أوغست دوبلين للقراء كيف يمكن للتفكير الحاد والصبر والاستنتاج أن يحل حتى أكثر الألغاز تعقيدًا - ووضع أسس نوع روايات التحقيق بأكمله.