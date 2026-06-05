بينما كان العالم كله منشغل بإسرائيل وإيران، بدأت ريح حرب قديمة-جديدة تهب في منطقة البحر الكاريبي. بدأ ذلك باختطاف دراماتيكي لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من قبل قوات أمريكية، وتواصل مع لائحة اتهام مدوية ضد راؤول كاسترو بتهمة قتل مواطنين أمريكيين عام 1996.

الآن، مع إشارات الرئيس دونالد ترامب إلى أن كوبا "هي التالية"، يبدو أن التاريخ لا يكرر نفسه فحسب - بل يندفع نحو تصادم مباشر.

التقارير عن شراء 300 طائرة مسيّرة هجومية من قبل هافانا، القادرة على الوصول إلى سواحل فلوريدا، أعادت إشعال جنون الارتياب في واشنطن. بالنسبة للكوبيين، هذه "أخبار كاذبة" تهدف إلى تبرير غزو. أما بالنسبة للبيت الأبيض، فهذه تهديد وجودي. لفهم عمق القلق، يجب العودة إلى الفترة التي كاد فيها ذلك الجزيرة الصغيرة أن يشعل العالم كله.

بدأت العلاقة المتوترة في عام 1898، عندما ساعدت الولايات المتحدة كوبا على التحرر من إسبانيا لكنها أبقتها خاضعة لنفوذها. كل شيء انهار في عام 1959 مع صعود فيدل كاسترو إلى الحكم. لم يتأخر الأمريكيون في الرد: ففي أبريل 1961 نُفذت "غزوة خليج الخنازير" - وهي عملية عسكرية مغامِرة شارك فيها حوالي 1400 منفي كوبي تم تدريبهم وتمويلهم من قبل وكالة المخابرات المركزية (CIA)، ونزلوا على سواحل الجزيرة بهدف إسقاط النظام.

تحولَت العملية إلى فشل ذريع خلال 72 ساعة. بدون الدعم الجوي الأمريكي الذي وُعِد به، سُحِقَت القوات على يد جيش كاسترو. هذا الفشل المُهين لم يُذِل فقط إدارة كينيدي، بل دفع كاسترو نهائيًا إلى أحضان السوفييت، مما أدى بعد عام إلى أزمة الصواريخ النووية الشهيرة.

على مدى عقود، نجت كوبا كدولة تابعة شيوعية في الفناء الخلفي للولايات المتحدة، بدعم هائل من موسكو. لكن في عام 1991 حدث التحول الأكبر: انهار الاتحاد السوفييتي. فجأة، فقدت كوبا سندها الاقتصادي والأمني وسقطت في فترة من الجوع والفقر المدقع. رغم ذلك، بقي النظام صامدًا، وظلت العلاقات مع الولايات المتحدة مجمدة تحت حصار خانق.

وجاء التغيير الدراماتي التالي تحديداً في الخفاء. ابتداءً من عام 2013، بعيداً عن أعين الإعلام، بدأت تجري اتصالات سرية وحساسة بين إدارة أوباما وهافانا. معظم اللقاءات عُقدت على الأراضي الكندية، تحت غطاء كثيف من السرية، وبوساطة شخصية واستثنائية من البابا فرنسيس.

على مدى 18 شهرًا من "دبلوماسية الغرف المغلقة"، ناقش الطرفان تبادل الأسرى وإنهاء العداء، حتى تحقيق الاختراق في عام 2014. وبلغت الذروة في عام 2016، عندما هبط أوباما في هافانا في زيارة تاريخية، هي الأولى لرئيس أمريكي منذ 88 عامًا.

لكن اليوم، انقلبت الأمور رأسًا على عقب. فالانهيار الاقتصادي لفنزويلا، الحليف الحالي، والضغط العسكري الأمريكي المتجدد، يعيدان المنطقة إلى أيام الحرب الباردة. ومع إعلان وزير الخارجية الكوبي استعداده لـ"الدفاع عن النفس"، ومراقبة الاستخبارات الأمريكية لكل تحركات الطائرات المسيّرة في ميناء هافانا، تبدو العلاقات بين البلدين كما هي دائمًا: لعبة شطرنج خطيرة على رقعة شطرنج مشتعلة. هذه المرة، ومع تكنولوجيا الطائرات المسيّرة وخطاب الغزو، قد لا تكفي التغطية الدبلوماسية لمنع الانفجار القادم.