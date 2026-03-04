عملية اغتيال عشرات القادة في الحرس الثوري والمرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، فاجئت العالم صباح يوم السبت. تحقيق ذلك، استُوجبت أسابيع من التحضير، التنسيق، التخطيط، وتنفيذ دقيق للعملية. ولكن هل أداة واحدة صغيرة، قيد الاستخدام العام حول العالم منذ ثلاث سنوات، ساعدت بشكل كبير في اغتيال خامنئي والقادة الايرانيين؟

إذا سألت الخبراء، فإن محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد أنجزت المهمة تمامًا. روبوت الدردشة المعروف باسم "كلود" (Claude)، شارك حسب التقارير في العملية الدراماتيكية. ووفقًا لما يُزعم، فقد استخدمت مقرات حول العالم، بينها القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، أداة الذكاء الاصطناعي "كلود" التابعة لشركة "أنثروبيك" لغرض التقديرات الاستخباراتية، تحديد الأهداف، ومحاكاة سيناريوهات المعارك.

قال ستيفن فيلدشتاين من معهد CEIP: "هذا أداة لها أهداف تتعلق بالمراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية، ومن المحتمل أن يكون لها أيضًا أهداف تتعلق بالأجهزة الفتاكة والإجراءات القاتلة."

مايكل هورويتز، نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، أشار: "القيادة المركزية للجيش الأمريكي هي واحدة من القيادات الأكثر تقدماً فيما يتعلق بتجارب على تكنولوجيا متطورة. ومن يعلم ماذا يطلبون من كلود أن يفعل؟ تقديري هو أن الحديث يدور عن شيء بعيد عن ساحة المعركة. كل ما يلزم هو سؤال كلود أسئلة بسيطة حول أمور حدثت في إيران، أو حول قنوات أخبار شعبية، أو تفسير معلومات تأتي من إعلامهم".

وليس هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها "كلود" مع إدارة ترامب في عملية في قلب دولة أخرى. ووفقاً للتقارير، استخدم البنتاغون نموذج الذكاء الاصطناعي التابع لشركة أنثروبيك، "كلود"، كجزء من العملية لاعتقال رئيس فنزويلا. وهي عملية شملت أيضاً هجوماً على عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد.

قال مايكل هوروفيتز."رهاني هو أنه استُخدم لشيء مثل فحص خرائط أو التحقق من مصادر الاتصالات في فنزويلا، مثل المراقبة في الوقت الحقيقي للمنشورات في الشبكات الاجتماعية الفنزويلية، واستخدام ذلك لمحاولة تزويد الجيش الأمريكي بمعلومات إضافية".

ولكن على الرغم من النجاحات، في نهاية الأسبوع انتهت العلاقة بين شركة كلود والبنتاغون. شركة أنثروبيك ترفض إنذاراً نهائياً من البنتاغون لإزالة وسائل الأمان من الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وإلا ستدخل القائمة السوداء. شركة أنثروبيك رفضت السماح للبنتاغون باستخدام جميع الإمكانيات في أداتها ضمن إطار التفاوض على العقد بينهما.

إرشادات الاستخدام الخاصة بكلود تمنعه من المساعدة في العنف، تطوير أسلحة أو إجراء مراقبة. وهذا بالضبط ما أرادوه في البنتاغون. والآن في وزارة الحرب الأمريكية سيبدؤون العمل مع منافسات كلود، شات جي بي تي وغروك، حيث توجد قيود أقل.

أشار ستيفن فلدشتاين: "إسرائيل هي إحدى الدول التي تستخدم هذه الأنظمة بشكل جيد جداً، وتسمى أنظمة دعم اتخاذ القرار، لتحديد المشتبه بهم على نطاق واسع من أجل تنفيذ هجمات قاتلة. يحاولون تحديد مكان نشطاء حماس، وأين يتواجدون حالياً. يقومون بإجراء مكالمات هاتفية، إرسال رسائل نصية، وما إلى ذلك."

في هذه الأثناء، من المحتمل أن الأحداث الأخيرة ليست سوى بداية الطريق. التعاون بين وزارات الدفاع في العالم والجيوش مع محركات البحث التي نستخدمها جميعاً في حياتنا اليومية سيتعزز أكثر فأكثر. ويتبين أن شات جي بي تي، وكلود، وغروك، أصدقاؤنا الجيدون، قد يكونون فتاكين جداً جداً.