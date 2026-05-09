واشنطن ولندن.. هل وصلت “العلاقة الخاصة” إلى نقطة التحول الأخطر؟

سفير بريطانيا في الولايات المتحدة، السير كريستيان تيرنر، أدلى قبل عدة أشهر بتصريح أكد ما يعتقده الكثيرون في العالم بالفعل - أن الدولتين لم تعودا تتشاركان "علاقة خاصة". تصريحات السفير البريطاني نُشرت في توقيت مُحرج بشكل خاص - قبل زيارة رسمية للملك تشارلز إلى واشنطن، والتي انتهت الأسبوع الماضي.

للولايات المتحدة وبريطانيا تاريخ معقد على خلفية نشأة الأولى كمستعمرة للثانية، حيث جاء استقلالها بعد صراع متواصل وعمليات استفزازية أدت إلى حرب دامت ثماني سنوات، بل وعدة حروب أخرى بعدها.

ابتداءً من القرن العشرين، وجدت الولايات المتحدة وبريطانيا نفسيهما تحاربان جنبًا إلى جنب ضد أعداء مشتركين هددوا القيم التي تتقاسمها القوتان العظميان، مما أدى إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما. ونتيجة لذلك، وصف رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، ونستون تشرشل، العلاقات بين الدولتين بأنها "خاصة".

في نظر الكثيرين، كانت بريطانيا تُعتبر الحليف الاستراتيجي الأكثر أهمية وقربًا للأمريكيين. لكن في أعقاب ما تم تعريفه في العالم كفشل الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، الرأي العام في أوروبا تجاه بريطانيا في بداية القرن الحادي والعشرين أصبح سلبيًا أكثر فأكثر، وصُنعت لبريطانيا في القارة صورة "رجل نعم" للولايات المتحدة، والجمهور البريطاني تعب من خوض حروب الأمريكيين. فكيف وصلت القوتان اللتان تتقاسمان التاريخ والثقافة وحتى اللغة - إلى مستوى جديد من التدهور في العلاقات؟

تأثير العلاقات بين بريطانيا وأوروبا

على الرغم من الموقع الجغرافي، والتاريخ المشترك، والعلاقات الاقتصادية والتأثيرات الثقافية مع القارة، فإن العديد من البريطانيين لا يعتبرون أنفسهم جزءًا من أوروبا. هذا ساهم كثيرًا في رغبة نصفهم تقريبًا بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، حتى أنه في عام 2016 بدأت المملكة المتحدة عملية الخروج من الاتحاد، المعروفة باسم "بريكست"، والتي اكتملت في عام 2020. ومع ذلك، أعرب كثيرون في المملكة عن استيائهم من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وفي هذه الأيام تعمل بريطانيا على توقيع اتفاقيات في مجالات الاقتصاد والهجرة مع الاتحاد، على أمل تعزيز العلاقات مع دول أوروبا.

قبل البريكست، كانت بريطانيا تُعتبر جسر الولايات المتحدة إلى أوروبا، وكانت القيادة في واشنطن تتشاور مع لندن بشأن قضايا كانت تهمها، بدءًا من اقتراحات التشريع في الاتحاد الأوروبي، ووصولًا إلى العلاقات مع روسيا. منذ أن لم تعد بريطانيا تتجول في ممرات الاتحاد في بروكسل، توقفت لندن عن أن تكون قناة مهمة للتأثير الأمريكي على باقي دول أوروبا، مما قلّل من القيمة التي كانت العلاقات مع المملكة المتحدة تقدمها.

ترامب يبحث عن فرص في مناطق أخرى

جزء كبير من حملة ترامب الانتخابية للرئاسة كان الشعار "أمريكا أولاً" - الوعد بوضع مصالح الولايات المتحدة في المقام الأول. هكذا، أحد الخطوات الأولى التي قادها ترامب في بداية ولايته الثانية كان خطوة الرسوم الجمركية المثيرة للجدل، التي وضعت العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول أوروبا على المحك.

خط آخر اتبعته إدارة ترامب كان سياسة عديمة التسامح ضد الدول ذات الأغلبية المسلمة التي تُصنف حسب القانون الأمريكي كـ"مشتبه بها"، حيث فرض حظر دخول على مواطنيها إلى أراضي الولايات المتحدة، مما أثار ردود فعل عنيفة في أوروبا. بعد ذلك، قاد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقيات النووية مع إيران، الأمر الذي كان بمثابة إشارة إيجابية لإسرائيل، لكنه أيضًا صفعة قوية لبريطانيا وفرنسا وألمانيا اللاتي كنّ أيضًا موقّعات على الاتفاق.

على مدار فترتي ولايته، أظهر ترامب تفضيلًا لتعزيز العلاقات الدبلوماسية خارج أوروبا، في محاولة للعثور على فرص جديدة تعود على الولايات المتحدة بفوائد في شكل اتفاقيات اقتصادية. باستثناء إبرام اتفاقيات إبراهيم التي أنشأت علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والعالم الإسلامي، يعمل ترامب على توطيد علاقات الولايات المتحدة مع دول الشرق الأوسط. وبفضل تعزيز العلاقات مع دول رئيسية في المنطقة، مثل السعودية وقطر وإسرائيل، يأمل ترامب في تغيير الواقع الإقليمي.

الانقسام الحالي المتمثل في الحرب مع إيران

التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط لا يقتصر فقط على إبرام الاتفاقيات الدبلوماسية – فالحرب الحالية ضد إيران بقيادة الولايات المتحدة وإسرائيل قوبلت بردود فاترة، على أقل تقدير، من قبل حلفاء الولايات المتحدة التقليديين في أوروبا. ومع ذلك، اختار ترامب أن ينتقد بريطانيا بشكل خاص، بعد أن منع رئيس الوزراء كير ستارمر في البداية استخدام الجيش الأمريكي للقواعد العسكرية البريطانية لأغراض الحرب.

في مقابلة أجراها مع صحيفة "ذا صن" البريطانية في الأسبوع الأول من عملية "زئير هاري"، أعرب ترامب عن خيبة أمل خاصة من ستارمر، حتى بعد أن وافقت بريطانيا للولايات المتحدة على استخدام قواعدها العسكرية "لغرض هجمات دفاعية"، من بينها القاعدة الواقعة في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي. في المقابلة قال ترامب إن ستارمر "كان ينبغي عليه أن يساعد، لكنه لم يكن مفيدًا". في الواقع، قال ترامب ما أصبح يفكر فيه الجميع - "العلاقات مع بريطانيا لم تعد كما كانت".

على عكس ستارمر وبريطانيا، اللذين صرّحا بأنهما "استوعبا الدرس من العراق"، بدأ ترامب يُشيد بإسرائيل لتعاونها الوثيق وتنسيقها بين البلدين في حملتهما على إيران. ولذلك، ليس من المستغرب أن يقول السفير البريطاني في واشنطن، الذي صرّح بأن العلاقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا لم تعد "مميزة"، في السياق نفسه: "ربما تكون إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تربطها علاقة مميزة بالولايات المتحدة".

تحركات ترامب في المنطقة تظهر أن الإدارة الحالية في الولايات المتحدة ورئيسها توقفوا عن البحث عن صداقات في أوروبا، ووجهوا أنظارهم نحو الشرق الأوسط. ومع ذلك، لا ينبغي لنا أن نقلل من أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا – صحيح أن الإمبراطورية البريطانية قد انهارت، لكن بقاياها، على شكل أراضٍ في أنحاء العالم، وقوة عسكرية تشمل أسلحة نووية وقواعد في عدة مواقع استراتيجية، ما زالت تمنحها ميزة كبيرة مقارنة بحليفات أمريكا الأخريات، إذ تحتاج الولايات المتحدة إلى بريطانيا للحفاظ على مكانتها كأقوى قوة في العالم.

وحتى في بريطانيا يعرفون ذلك - وإلا لماذا يطير الملك تشارلز بنفسه إلى الطرف الآخر من المحيط في محاولة لمصالحة أحد أكبر المنتقدين للمملكة؟