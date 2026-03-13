للوهلة الأولى، تبدو صفحة جيسيكا فوستر (Jessica Foster) كحلم رطب لليمين المحافظ في الولايات المتحدة: شابة جميلة بزي عسكري، ابتسامة إعلان عن معجون أسنان، ومنشورات تمجّد الجيش ودونالد ترامب.

ولكن عند فحص دقيق لحسابها في الانستغرام , الذي جمع أكثر من مليون متابع منذ ديسمبر 2025، يتم الكشف عن واقع قبيح. بوستر غير موجودة. إنها من صنع مشغل مجهول الهوية تمكن من بيع للأمريكيين "مجندة" لم تطأ قدمها قط قاعدة تدريب المجندين.

كما ذُكر، بدأت القصة في 14 ديسمبر 2025، عندما تم تفعيل الحساب @jessicaa.foster. السيرة الذاتية كانت بسيطة: "america first" مع علم الولايات المتحدة ورابط لصفحة OnlyFans. خلف الكواليس، كان هناك مشغل مجهول تمامًا، لم تُكشف هويته حتى اليوم.

بوستر يجيب على كل "الخيالات" الخاصة بالأمريكيين المحافظين: امرأة شابة وجميلة، جمالية عسكرية، ورسائل وطنية مؤيدة لترامب. مع منشورات تظهر فيها في صور مرتدية الزي العسكري بجانب طائرات F-22، ناقلات جند ومقاعد عسكرية، وأيضًا صور مع قادة العالم.

جيسيكا "التقت" بترامب على الأقل ست مرات. في المكتب البيضاوي مع باقة ورود حمراء في يوم الحب، إلى جانب ميلانيا. "زارت" بوتين في البيت الأبيض، سخرت من زيلينسكي لأنه لم يرتدِ بدلة، وتصوّرت مع ميسي في استقبال إنتر ميامي وكذلك مع رونالدو. منشور واحد مع ترامب حصل على مليون إعجاب. عدة مئات الآلاف من الإعجابات كانت للمنشورات الأخرى.

لكن في هذه الحالة، كما هو الحال في معظم حالات الذكاء الاصطناعي، كانت هناك علامات تحذيرية: فعلى سبيل المثال في العلم الأمريكي في الصور كان هناك على الأقل 10 نجوم وشارطتان أقل. على شارة الاسم على الزي مكتوب "JESSICA"، اسم شخصي، في تناقض تام مع أنظمة الجيش الأمريكي التي تتطلب اسم العائلة. لكن الحديث يدور عن أمور ثانوية جدًا وصعبة الاكتشاف لدى الجمهور الواسع، ولم تثر الكثير من الشكوك.

الإيرادات تدفقت بهدوء. صفحة OnlyFans تحت اسم @jessicanextdoor عرضت اشتراكاً مجانياً، أما المال الحقيقي فجاء من إكراميات على منشورات فردية، والتي بحسب فحص موقع Fast Company وصلت إلى 100 دولار للمنشور وأحياناً أكثر من ذلك. المحتوى نفسه ركز على صور فوت فتيش للقدمين تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. في البايو الخاص بالصفحة كُتبت أيضاً جملة مليئة بالسخرية: "أنا جديدة في هذا، رجاءً لا تكونوا وقحين. بالمناسبة، أنا أجيب على كل رسالة، لكن كونوا صبورين لأنني لست روبوت."

تم الكشف عن الأمر في بداية الشهر، عندما اكتشف موقع الرياضة الإسباني "ماركا" الصور المزيفة مع نجوم كرة القدم. من هناك، تطورت القصة إلى تقرير رئيسي في "فاست كومباني" و"ذا ديلي بيست"، الذي كان عنوانه واضحًا: "رجال MAGA ذُلُّوا بعد أن وقعوا ضحية عارضة الذكاء الاصطناعي ذات ولع الأقدام."

جيسيكا فوستر ليست ظاهرة معزولة. هي تمثل طرفًا واحدًا لصناعة تُقدَّر اليوم بستة مليارات دولار، ومن المتوقع حسب التقديرات أن تصل إلى 46 مليار حتى عام 2030. المؤثرات الافتراضيات مثل Lil Miquela وAitana Lopez يعملن بشكل علني وشفاف - والعلامات التجارية التي أنشأتهن معروفة، ويتم تمييزهن كشخصيات خيالية. جيسيكا فوستر بنت كل نموذجها على العكس المطلق: وهم كامل، هوية مبالغ فيها، وإخفاء تام لهوية المشغل.

أيضًا في إسرائيل هذه الظاهرة معروفة، حتى ولو جزئيًا. سلسلة سوبر-فارم استثمرت مليوني شيكل في بناء "مايا لور"، وهي مؤثرة افتراضية في مجال البيع بالتجزئة. كما أن مبدعًا إسرائيليًا من تل أبيب أنشأ شخصية باسم "ليتال شوهام" التي اكتسبت بالفعل حملات دعائية.

لكن جيسيكا فوستر هي شيء مختلف تمامًا، دليل على أن أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة والرخيصة يمكنها خلال ثلاثة أشهر فقط أن تخلق شخصية تؤثر على مليون شخص، تلاعب سياسي وأنبوب أموال، دون أن يسأل أحد من يقف وراء كل ذلك.