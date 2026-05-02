9 أبريل 2026. فوق المياه الهائجة لمضيق هرمز - الرادار صمت. الـ MQ-4C "ترايتون"، واحدة من أثمن وأندر جواهر التاج التابعة للبحرية الأمريكية، توقفت ببساطة عن البث. لم تكن هذه مجرد طائرة أخرى تتحطم؛ كانت هذه حادثة بقيمة 240 مليون دولار - ما يقارب ضعف سعر مقاتلة F-35 حديثة.

عندما تغوص أداة كهذه من ارتفاع 15 كيلومتر بعد أن أرسلت رموز استغاثة أخيرة، تتوقف كل المنطقة عن التنفس. الجيش الأمريكي سارع إلى تصنيف الحادثة كـ"عطل من الدرجة الأخطر"، وهو مصطلح عسكري لفقدان كامل للأداة، لكن الأسئلة الحقيقية بقيت عالقة: هل كان ذلك عطلاً فنياً، أم أن يدًا إيرانية خفية كانت وراء الأمر؟

محطة تجسس طائرة: ما هو الـ"ترايتون"؟

لكي نفهم حجم الكارثة، يجب أن نفهم ما هو الـ "ترايتون". هوليس مجرد "طائرة بدون طيار" أخرى من النوع الذي نعرفه من الأخبار. فكروا فيه كمحطة تجسس طائرة، وحش تكنولوجي قادر على البقاء في الجو لأكثر من يوم كامل متواصل دون الحاجة للتزود بالوقود. تم بناؤه خصيصًا لسلاح البحرية بهدف تنفيذ مهام "ماراثونية" على ارتفاع الغيوم، حيث يسيطر على مساحات شاسعة من المحيط.

الميزة الكبرى لديه هي "العينان". الترايتون مزود برادار قادر على مسح 360 درجة حوله وكشف أي سفينة، غواصة أو حركة مشبوهة في الوقت الحقيقي، حتى في العواصف أو ظروف انعدام الرؤية التامة. يقوم بالتقاط إشارات إلكترونية من الجو ويبثها مباشرة إلى البحرية الأمريكية. "هذه أعيننا في السماء"، يقولون في البحرية. لكن هذه العيون هي منتج نادر جداً: هناك فقط 20 وحدة كهذه في العالم كله. كل فقدان لمثل هذه الأداة لا يعد فقط ضربة مالية كبيرة للمواطن الأمريكي دافع الضرائب، بل يعد أيضاً ضربة استراتيجية لقدرة الولايات المتحدة على معرفة ما يحدث في أكثر مياه العالم حساسية.

التحطم الأخير

الحادثة الأخيرة التي تحطمت فيها طائرة ترايتون لم تحدث في فراغ. الخليج العربي هو ساحة لألعاب القط والفأر منذ سنوات. في عام 2019، تم إسقاط طائرة ترايتون أخرى من قبل الحرس الثوري الإيراني، وهو حدث كاد أن يشعل حرباً إقليمية وأدى إلى سباق يائس على حطام الطائرة الثمينة.

هذه المرة، الحادثة وقعت تحديدًا في فترة من الهدوء النسبي، مباشرة بعد وقف إطلاق نار مؤقت. هل استغل الإيرانيون الفرصة لاختبار الحدود؟ واشنطن تلتزم بصمت مطبق، مما يزيد فقط من انتشار الشائعات. المعروف هو أن تقريراً للبنتاغون كان قد حذر بالفعل في العام الماضي من أن "ترايتون" دخل الخدمة العملياتية بسرعة مفرطة، رغم بعض العيوب في أنظمة جمع المعلومات الاستخباراتية لديه. الآن، مع فقدان أداة إضافية، يبدو أن تلك التحذيرات أصبحت واقعًا.

الترايتون هو رمز للهيمنة البحرية الأمريكية. في 80% من الوقت، يتيح للأمريكيين تغطية مناطق لولا مساعدته لكانت ستبقى "ثقوبًا سوداء". إنه يساعد في عمليات البحث والإنقاذ، يراقب السواحل الصينية، ويبحر قبالة سواحل كوبا. لكن كلما كان الجهاز أكثر تطوراً، كان أيضاً أكثر حساسية.

فقدان الطائرة ترايتون فوق مضيق هرمز يذكر العالم بمدى هشاشة القوة التكنولوجية أمام الواقع المعقد للشرق الأوسط. البحرية الأمريكية ستستمر بالاعتماد على الأدوات المتبقية لديها، لكن الفجوة التي نشأت محسوسة جداً. الخليج الفارسي لا يزال يغلي، والعالم ينتظر ليرى ما إذا كانت الطائرة ترايتون القادمة التي ستنطلق ستنجح في البقاء فوق المياه، أم أن أعين البحرية ستظلم مرة أخرى في لحظة الحقيقة.

هذه القصة تذكير بأنه في الحروب الحديثة، فقدان آلة نادرة واحدة أحيانًا قد يغيّر كل رقعة الشطرنج الجيوسياسية. ربما اختفى الترايتون في الأعماق، لكن أصداء سقوطه ستستمر في هز المنطقة لفترة طويلة قادمة.