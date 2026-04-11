الدخول للمدعوين فقط: جزر المشاهير السرية في قلب المحيط

بالنسبة لبعض أشهر مشاهير العالم، لم تعد الفيلات الآمنة في تلال هوليوود كافية؛ فهم بحاجة إلى جزيرة خاصة بهم، بعيدًا عن عدسات الكاميرات، وأحيانًا بدون أي إمكانية وصول للعامة. هذه مناطق خاصة تُقدّر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات، تتمتع بالأمن والخصوصية، ولها أجندة واضحة: عالم صغير يقررون فيه من يدخله، إن دخل أصلاً.

جوني ديب: المملكة السرية في إكسوما

خذوا على سبيل المثال جوني ديب. بعد تصوير فيلم "قراصنة الكاريبي"، أحب المنطقة واشترى جزيرة Little Hall’s Pond Cay، وهي جزيرة خاصة تبلغ مساحتها حوالي 180 دونم في جزر إكسوما في جزر الباهاما، في عام 2004 بحوالي 3.6 مليون دولار – واليوم تعتبر هذه تقريباً صفقة مقارنة بالسوق. الجزيرة تقع داخل منطقة محمية (Exuma Land and Sea Park)، مما يقيّد بشدة الحركة والوصول إليها – لا توجد مرافق رسو عامة، ولا توجد سياحة، وفقط من يوافق عليهم ديب يصلون إليها بالقوارب أو اليخوت الخاصة.

في الجزيرة بنى بيتًا على الطراز الريفي مع إطلالة بزاوية 360 درجة على البحر، إلى جانب عدة مبانٍ صغيرة إضافية – بيت شاطئ، يورت من الخيزران، وحدات ضيافة منفصلة – جميعها تعمل بالطاقة الشمسية للحفاظ على الاستقلال وتقليل التعرض للبنية التحتية الخارجية إلى الحد الأدنى. لدى دف هناك ستة شواطئ خاصة، كل واحد منها سُمي على اسم شخص مهم في حياته – بما في ذلك شواطئ تحمل أسماء أطفاله وأصدقائه المقربين.

بيونسيه وجاي-زي: شائعات عن مملكة في جزر الباهاما

منذ أكثر من عقد تتردد أنباء عن أن بيونسيه وجاي-زي اشتريا جزيرة خاصة في جزر البهاما، تدعى Strangers Cay بمساحة حوالي 1,500 دونم. تقارير إعلامية في الجزيرة ذكرت في حينه سعراً يصل لحوالي 3 ملايين دولار – وهو سعر منخفض نسبياً، لأن الجزيرة عند شرائها كانت غير مطورة تقريباً بالكامل. منذ ذلك الحين، تتحدث بعض التقارير عن أن الجزيرة عُرضت للبيع مجدداً بسعر يتراوح بين خمسة عشر إلى ثمانية عشر مليون دولار، مع إمكانية تطوير منتجع، مارينا وحصانة معينة في المجال الجوي – ما يضفي بعداً "سرياً" إضافياً على الموضوع.

على عكس جزيرة ديب، يكاد سترينجرز كاي لا يظهر علنًا في الصور الرسمية أو في القصص؛ إذا كان الزوجان كارتر بالفعل يملكانها كما تدعي بعض المصادر، فهما يستخدمانها كورقة هروب نادرة للغاية، تجمع بين موقع منعزل، مساحة شاسعة وإمكانية السيطرة على كل نقطة وصول – من البحر ومن الجو.

ليوناردو دي كابريو: مختبر أخضر في قلب البحر

ليوناردو ديكابريو، الذي جعل قضية تغير المناخ جزءاً من علامته الشخصية، يمتلك جزيرة بلاكادور كاي في بليز – جزيرة خاصة اشتراها ليحولها إلى "أول منتجع بيئي يعيد التأهيل في العالم". ووفقاً لتقارير في مجال السياحة الفاخرة، الخطة هي تطوير منتجع فائق الفخامة هناك، مع وصول محدود جداً، مع إعادة تأهيل الأنظمة البيئية التي تم تدميرها في الماضي – مما يزيد من قيمة الجزيرة ليس فقط اقتصادياً، بل سياسياً وصورياً أيضاً. ديكابريو نادراً ما يُرى هناك علناً، والمشروع نفسه يُدار كأنه شركة ناشئة بيئية مغلقة، مع معلومات قليلة جداً حول من يصل فعلاً إلى تلك الشواطئ ومتى.

ملعب للأغنياء فقط

ريتشارد برانسون يتيح بالفعل استئجار جزيرة نيكر في جزر العذراء البريطانية، لكن الحديث يدور عن ملعب للأثرياء جداً: ليالٍ تتراوح تكلفتها حول عشرات آلاف الدولارات، وقوائم انتظار تعني عملياً – هذه جزيرة للمشاهير، حتى وإن كانت "مفتوحة". الحديث عن مساحة صغيرة لكنها مؤمنة بالكامل، والتي أصبحت بيتاً ثانياً لإيلون ماسك، الأمراء، رؤساء الدول والسوبرستارز الذين يأتون إلى هناك للاختفاء عن الرادار.

الساحر الشهير ديفيد كوبرفيلد يمتلك جزيرة موشا كاي في جزر الباهاما – مفهوم مشابه: جمع جزر خاصة، الوصول إليها يكون فقط بالطائرات واليخوت الخاصة، مع طاقم مخلص وقصة إطار حول "جزيرة سحرية" التي تخضع فعليا لطبقة ثقيلة جدا من السرية. أما من جهة أخرى تماما، فتأتي قصة مختلفة من شاكيرا، التي اشترت مع روجر ووترز وأليخاندرو سانز جزيرة بوندز كاي في جزر الباهاما بحوالي 13–16 مليون يورو، لتحويلها إلى جزيرة بيئية وملاذ للفنانين فقط – أي أن الوصول إليها انتقائي ويتطلب "دعوة شخصية" للمميزين فقط.

لماذا يحتاجون إلى جزر سرية؟

هؤلاء النجوم لا يهربون فقط من الباباراتزي – إنهم يصنعون لأنفسهم مساحة يسيطرون فيها مئة بالمئة على السرد والمظهر. جزيرة خاصة معزولة، بدون وصول عام، تتيح لهم استضافة الأصدقاء، إدارة الاجتماعات، أو ببساطة الاختفاء، من دون تتبع تطبيقات الطيران ودون تصوير بالطائرات المسيرة. بالنسبة للبعض منهم، مثل ديب أو ديكابريو، يوجد هنا أيضًا بُعد أيديولوجي – ارتباط بالطبيعة، إيكولوجيا، تطوير مستدام – لكن في نهاية المطاف، نحن نتحدث عن رمز مكانة لجيل جديد: لم يعد مجرد بيت على تلة، بل دولة صغيرة خاصة بك، بقوانينك الخاصة، بعيدًا عن أعين العالم.