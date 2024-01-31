الحكم على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بالسجن 14 عاما بقضية "هدايا الدولة"

أفادت صحيفة "دون" Dawn، اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي صدر عليهما حكم بالسجن 14 عاما في قضية تتعلق ببيع هدايا الدولة.

ويأتي هذا الحكم يأتي بعد 24 ساعة من حكم آخر أصدرته محكمة باكستانية بالسجن 10 أعوام على كل من عمران خان، ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية لم يسمح له بالترشح فيها.

ودانت المحكمة خان وقرشي بمزاعم تسريب أسرار الدولة، وأن رئيس الحكومة السابق شارك محتويات برقية سرية، أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن إلى حكومة إسلام آباد.

وقالت حركة إنصاف التي يتزعمها عمران خان، إنها ستطعن على الحكم الصادر.

كما حكمت محكمة أخرى على خان أيضا بالسجن ثلاث سنوات في أغسطس/آب الماضي لبيعه هدايا تزيد قيمتها على 140 مليون روبية (501 ألف دولار) كان قد تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين 2018 و2022.

وعُلّق الحكم في وقت لاحق، لكن خان لا يزال مسجونا فيما يتعلق بقضايا أخرى. وقال إنه اشترى الهدايا بشكل قانوني.

وكان عمران خان يسعى للترشح للانتخابات، بعد إطلاق المحكمة سراحه خلال الأشهر الماضية، لكن القضاء رفض ترشيحه ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقررة في فبراير.