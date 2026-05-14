روبيو في بكين: "لدى الصين مصلحة في حل الأزمة في مضيق هرمز"

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" اليوم (الخميس) إن الولايات المتحدة ستحاول إقناع الصين بأن تأخذ "دورًا أكثر فاعلية" في حل النزاع مع إيران خلال قمة ترامب-شي في بكين. روبيو، الذي تحدث من على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس 1"، أوضح أن الإدارة قدّمت لبكين حججًا قوية حول سبب وجوب تدخلها والمساعدة في تهدئة التوترات في الخليج الفارسي. وبحسب قوله، ستكون لدى الصين فرصة عملية لإثبات نواياها هذا الأسبوع في إطار مناقشات الأمم المتحدة حول إغلاق مضيق هرمز.

شدد روبيو على أنه رغم العلاقات الاستراتيجية للصين مع إيران، فإن الأزمة الحالية تضر بشكل بالغ بالاقتصاد الصيني القائم على التصدير. "الاقتصادات في العالم تنهار بسبب الأزمة في المضيق، وسوف يشترون منتجات صينية أقل"، حذر وزير الخارجية، مضيفاً أن السفن الصينية العالقة في مضيق هرمز تشكل عبئاً متزايداً على بكين.

روبيو أشار أيضًا إلى أن الولايات المتحدة تتوقع من الصين أن تدعم الإدانة ضد تصرفات إيران وأن تمارس عليها ضغطًا للتراجع عن خطواتها العسكرية الأخيرة، إذ إن استمرار التوتر سيؤدي إلى انخفاض حاد في الصادرات الصينية.

إلى جانب قضية إيران، تناول روبيو تعقيد العلاقات مع القوة العظمى من الشرق ووصف الصين بأنها "التحدي الجيوسياسي الرئيسي" للولايات المتحدة. أوضح أن الرئيس ترامب مصمم على التمسك بمطالب الولايات المتحدة الأساسية، وعلى رأسها منع تسلح إيران نووياً، لكنه سيبحث عن مجالات ممكنة للتعاون بهدف الحفاظ على الاستقرار العالمي. وتمكن روبيو نفسه من القيام بهذه الزيارة بعد أن تجاوزت الصين العقوبات التي فرضتها عليه سابقاً من خلال تغيير طريقة كتابة اسمه، وهي خطوة تبرز الأهمية الحاسمة للقمة الحالية بالنسبة للطرفين.