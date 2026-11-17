غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى آسيا، مساء الاثنين، برفقة عدد من كبار مسؤولي إدارته، استعداداً لقمة استثنائية تجمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط خلافات متصاعدة داخل البيت الأبيض بشأن السياسة الأميركية تجاه بكين، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي وتصدير الرقائق الإلكترونية.

وتتركز المواجهة بين وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي يدعو إلى تشديد القيود على وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي يفضّل نهجاً أكثر اعتدالاً يقوم على التعاون وتجنب تصعيد التوتر التجاري مع بكين.

خلاف حول مستقبل صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، يحظى بيسنت بدعم وزير الخارجية ماركو روبيو وأجزاء واسعة من فريق مجلس الأمن القومي، في مسعاه إلى فرض قيود صارمة وواسعة على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

في المقابل، يدفع لوتنيك، المسؤول عن وضع القواعد المنظمة لصادرات الرقائق وتطبيقها، باتجاه سياسة أكثر مرونة، محذراً من أن القيود المفروضة على قطاع الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى إشعال حرب تجارية جديدة بين واشنطن وبكين.

وتحول الخلاف بين الوزيرين إلى مواجهة علنية، استدعت تدخلاً من ترامب نفسه. وقال الرئيس الأميركي للصحفيين في البيت الأبيض، قبيل مغادرته إلى آسيا، إن «أحدهما يريد أن يكون ودوداً مع الصين، والآخر يريد الدخول في مواجهة معها»، مضيفاً أن كلا النهجين مقبول، لكنهما يعكسان وجهتي نظر مختلفتين.

قضية جنسن هوانغ تزيد حدة الخلاف

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مسؤولين بارزين في إدارة ترامب يتواجهون منذ أشهر خلف الكواليس بشأن السياسة تجاه الصين، مشيرة إلى أن الخلافات تصاعدت على خلفية القضية المرتبطة بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ.

واتهم بيسنت خلال الأيام الأخيرة وزير التجارة لوتنيك بعدم اتخاذ إجراءات ضد شركة «ميغاسبييد»، التي تتمحور حولها القضية ويُشتبه في أنها عملت لصالح الصين.

في المقابل، حذّر لوتنيك مراراً ترامب ومسؤولين آخرين من أن تشديد القيود على صناعة الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تجدد الحرب التجارية مع بكين.

وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن ترامب يتنقل بين مواقف المعسكرين داخل إدارته، من دون أن يتبنى بصورة ثابتة أياً من النهجين.

ومن المقرر أن يرافق بيسنت ولوتنيك وروبيو الرئيس الأميركي خلال زيارته إلى مدينة شنتشن، المركز التكنولوجي الصيني، في إطار القمة المرتقبة مع شي وبوتين.

وبحسب تقارير إعلامية أميركية، لا يُتوقع أن يطرح ترامب خلال القمة اسم أليس هوانغ، التي تقول معلومات استخباراتية أميركية إنها أدارت علاقة مع الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» بهدف مساعدة بكين في سباق الذكاء الاصطناعي مع واشنطن.

احتمال انضمام كيم جونغ أون إلى القمة

وفي تطور قد يضفي مزيداً من الاستثنائية على اللقاء، برز احتمال مشاركة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في القمة، إلى جانب ترامب وشي وبوتين.

وقال ترامب، الاثنين: «ربما نلتقي أيضاً كيم جونغ أون»، مشيراً إلى أن مشاركته المحتملة تعتمد على موقف الرئيس الصيني. وأضاف أن مثل هذا اللقاء سيكون أمراً جيداً، وأن هناك فرصة لتحقيق الكثير.

كذلك نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقي كيم في مدينة شنتشن.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، الثلاثاء، بأن كيم زار خلال الأيام الماضية موقعاً لمشروع بناء منطقة سياحية قرب الحدود مع الصين، في خطوة عززت التكهنات بشأن احتمال عبوره الحدود والانضمام إلى القمة.

وفي حال مشاركة كيم، سيجمع اللقاء أربعة من أبرز قادة العالم، في مشهد دبلوماسي غير مألوف، وسط تنافس متصاعد بين واشنطن وبكين على التكنولوجيا والنفوذ، وتباينات واسعة بشأن الملفات الأمنية والتجارية الدولية.