المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة يدعو الدول الأوروبية إلى خفض أهدافها المتعلقة بتخزين الغاز لفصل الشتاء المقبل

وسط توترات حادة في أسواق الطاقة مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، دعا المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، دان يورغنسن، اليوم السبت، الدول الأعضاء إلى خفض أهدافها المتعلقة بملء مرافق تخزين الغاز لفصل الشتاء المقبل، وأوضح أن "هذا الإجراء يهدف إلى طمأنة المشاركين في السوق واستقرار الأسعار، حيث تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى تعطيل الإمدادات".

يأتي هذا المقترح في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتحقيق التوازن بين أمن الطاقة والتحكم في تكاليفها للمستهلكين. وفي حال اعتماده، سيمثل تحولاً في استراتيجية الطاقة الأوروبية، حيث يُعطي الأولوية لاستقرار السوق على المدى القصير في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وقد أعادت الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وخاصة حول مضيق هرمز، إحياء المخاوف من صدمة طاقة عالمية. وقد أدت اضطرابات تدفقات الهيدروكربونات والشكوك المحيطة بالصادرات بالفعل إلى ارتفاع كبير في أسعار الغاز والنفط. تقليديًا، يحدد الاتحاد الأوروبي هدفًا لملء سعة التخزين بنسبة 90% قبل الشتاء لضمان أمن الطاقة. ولكن في ظل الارتفاع السريع لأسعار الغاز، تقترح بروكسل الآن خفض هذا الهدف إلى 80%. والهدف المعلن هو تخفيف الضغط على الطلب وتجنب حرب مزايدة في الأسواق.

من خلال خفض أهداف تخزين الطاقة، تأمل المفوضية الأوروبية في منع الدول الأعضاء من الانخراط في منافسة متزايدة لتأمين إمداداتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم ارتفاع الأسعار.