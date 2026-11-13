ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن نشاطاً غير مصرح به لطائرات مسيرة فوق قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني (RAF) في إنجلترا، دفع أفراداً من الجيش الأمريكي إلى اتخاذ تدابير الاحتماء في أماكنهم.

وصرح متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية لشبكة "سكاي" قائلاً: "استجاب أفراد من قوات الأمن التابعة للقوات الجوية الأمريكية هذا المساء لنشاط مشتبه به لطائرات مسيرة غير مصرح بها فوق قاعدة 'لاكنهيث' (RAF Lakenheath). لم يتأثر أي من الأفراد أو الطائرات أو البنية التحتية".

وأضاف: "نواصل العمل بشكل وثيق مع نظرائنا في الدولة المضيفة لضمان سلامة وأمن أفرادنا العسكريين الأمريكيين، والمدنيين الأمريكيين ومدنيي الدولة المضيفة، والمتعاقدين، وعائلاتنا جميعاً. إن حماية مجتمعنا المشترك مسؤولية جماعية، ونحث الجميع على دعم هذا الجهد من خلال الإبلاغ عن أي نشاط غير عادي أو مشبوه للسلطات المحلية".

وقعت الحادثة في قاعدة "لاكنهيث" -وهي قاعدة عسكرية رئيسية في المملكة المتحدة تستضيف عدداً كبيراً من القوات الأمريكية- وذلك بعد فترة وجيزة من قيام القوات الجوية الأمريكية بنقل طائرتين على الأقل إلى هذه القاعدة، عقب ورود تقارير عن تهديد إيراني استهدف قواعد تابعة لسلاح الجو الملكي في "فيرفيلد" و"ميلدنهول"، حيث كانت الطائرات تتمركز سابقاً.