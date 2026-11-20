نجحت جهود بريطانية في مجال الأمن السيبراني في معالجة ثغرة في أنظمة تشغيل أجهزة التبريد والتجميد التجارية المستخدمة في المتاجر الكبرى والمستودعات والمطاعم، مما ساهم في حمايتها من هجمات إلكترونية طالت عدة دول أوروبية خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت موجة من الهجمات الإلكترونية قد تسببت في تعطل أجهزة تبريد وتجميد تجارية في دول تمتد من السويد إلى بلجيكا في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بينما وقع هجوم مماثل في فرنسا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، مما اضطر المتاجر إلى التخلص من مواد غذائية تقدر قيمتها بملايين اليوروهات.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أنه كان يُعتقد في البداية أن بريطانيا بمنأى عن هذه الهجمات نظراً لاعتماد قطاع التبريد فيها على أجهزة مختلفة، إلا أن السلطات وشركاء في القطاع اكتشفوا ثغرة كان من الممكن أن تفتح الباب أمام المخترقين. وأضاف التقرير أنه تم تطوير حل تقني لهذه الثغرة وتطبيقه بالفعل.

وفي أعقاب الهجمات التي شهدتها أوروبا، حذر المكتب الألماني لأمن المعلومات من وجود ثغرات مستمرة في بعض أجهزة التبريد الصناعية التي تنتجها شركة "دانفوس" (Danfoss) الدنماركية.

واتهمت أجهزة الاستخبارات والأمن السيبراني الفرنسية "الحرس الثوري الإيراني" بالوقوف وراء الهجوم الذي وقع في أكتوبر، والذي استهدف 700 موقع تجاري وتسبب في اندلاع 15 حريقاً بعد أن قام المخترقون برفع درجات الحرارة في أنظمة التبريد.وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأن مستشارين في شركة "أوميغا سيستمز" (Omega Systems) هم من اكتشفوا الثغرة التي كانت تهدد أنظمة التبريد في بريطانيا. وقبل التوصل إلى الحل التقني، بادرت المتاجر الكبرى بفصل أجهزة التبريد عن شبكة الإنترنت العامة، مع إعطاء الأولوية لتعزيز أمن هذه الأجهزة. من المعروف أن المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا يصدر إخطارات استباقية وتنبيهات إنذار مبكر للمؤسسات التي يعتقد أنها قد تكون عرضة لثغرات أمنية. وقد رفض المركز التعليق على التقرير.