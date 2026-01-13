لماذا ترامب مستعد للقتال من أجل غرينلاند، أبرد دولة في العالم؟

للوهلة الأولى، يبدو هذا كعنوان غريب آخر من إنتاج دونالد ترامب. رئيس الولايات المتحدة تحدث بدايةً عن شراء غرينلاند، جزيرة ضخمة ومتجمدة معظمها مغطى بالجليد. في ولايته الأولى تم استقبال ذلك بابتسامة، لكن في الولاية الثانية تغيرت النبرة. لم يعد الأمر فكرة تجارية، بل أصبح مطلبًا استراتيجيًا مصحوبًا بتهديدات ضمنية.

إذاً، ما الذي يوجد في غرينلاند يدفع أعظم قوة في العالم إلى الطمع بها، ولماذا يجب أن يهمّنا ذلك هنا في إسرائيل؟

السبب الأول هو الجغرافيا البحتة. غرينلاند، الواقعة بين آيسلندا وكندا، هي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تحت مملكة الدنمارك. معظمها مغطى بالجليد، لكن التغيرات المناخية تؤدي إلى ذوبانه بوتيرة مقلقة – الأمر الذي يكشف كنوزًا طبيعية كانت مدفونة لدهور: الألومنيوم، الحديد، وخاصة – "المعادن النادرة". هذه المعادن هي الأكسجين لصناعة التكنولوجيا الفائقة والدفاع العالمية.

بالنسبة للولايات المتحدة، غرينلاند هي أيضًا أصل عسكري لا بديل له. قاعدة "ثول" (سابقًا تولا)، القاعدة الأكثر شمالًا للجيش الأمريكي، تحتوي على رادارات حيوية للإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية من روسيا – والآن أيضًا من الصين. السيطرة على الجزيرة تتيح أيضًا الرقابة على "فجوة GIUK" (غرينلاند-آيسلندا-المملكة المتحدة)، وهي عنق زجاجة بحري أساسي لمتابعة الغواصات وحماية الكوابل تحت البحر.

الهوس الأمريكي بغرينلاند نابع إلى حد كبير من الخوف من الصين. حاولت بكين مرارًا وتكرارًا ترسيخ موطئ قدم لها في الجزيرة من خلال مشاريع التعدين وتحديث المطارات. حتى اليوم، لم يتحقق أي مشروع صيني كبير بشكل كامل – سواء بسبب الضغط الأمريكي، أو المخاطر المالية، أو السياسة المحلية التي حظرت تعدين اليورانيوم.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من أنه حتى إذا سيطرت الولايات المتحدة على غرينلاند، فإن ذلك لن يحل مشكلة الاعتماد على الصين. لأن الصين تسيطر على 90٪ من عملية معالجة المعادن النادرة. ومن دون قدرة على المعالجة في الغرب (وهي معالجة ملوثة ومكلفة)، فإن المواد الخام من غرينلاند ستضطر مع ذلك إلى المرور عبر المصانع الصينية.

في الوسط يوجد 57,000 من سكان غرينلاند. الغالبية الساحقة من السكان يدعمون فكرة الاستقلال في المستقبل ويطمحون إلى استقلال كامل عن الدنمارك، لكنهم يعتمدون اقتصادياً على "منحة الدعم" السنوية من الدنمارك والتي تبلغ 600 مليون دولار، وتغطي نصف ميزانيتهم.

الزاوية الإسرائيلية: إسرائيل يجب أن تقلق

ظاهرياً، الصراع على القطب يبدو بعيداً عن إسرائيل سنوات ضوئية. لكن تحليل من المعهد لدراسات الأمن القومي (INSS) يشير إلى تداعيات مقلقة. إذا فرضت الولايات المتحدة تغيير السيادة على حليفتها (الدنمارك) وسيطرت على أرض خلافاً لرغبة السكان، فإن ذلك قد يرسخ قاعدة جديدة لتغيير الحدود بالقوة. بالنسبة لدولة مثل إسرائيل، التي تسعى الى شرعية دولية، فإن تآكل النظام العالمي القائم على القوانين يُشكل خطراً استراتيجياً.

الولايات المتحدة ملتزمة بمعاهدة دفاعية مع غرينلاند (عن طريق الدنمارك). إذا تصرفت واشنطن ضد شريكتها وانتهكت سيادتها، فما المعنى الذي سيكون لمعاهدات دفاعية مستقبلية قد تعرضها الولايات المتحدة لإسرائيل؟ قد تتضرر مصداقية مثل هذه الاتفاقات بشكل خطير.