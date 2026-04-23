حادثة في برلين: رضا بهلوي يتعرض لهجوم بالطلاء | شاهدوا

ولي العهد الإيراني في المنفى، رضا بهلوي، تعرض اليوم (الخميس) لهجوم في برلين بسائل أحمر حددته الشرطة كعصير طماطم. وقع الحادث خارج مبنى الصحافة الفيدرالية، بعد دقائق قليلة من انتهاء بهلوي من إلقاء كلمته في مؤتمر صحفي. لم يُصب بهلوي في الحادث، ولوّح لمئات من أنصاره وغادر المكان بسيارة، في حين تم القبض على المهاجم فورًا من قبل الشرطة المحلية.

خلال خطابه، وجه بهلوي انتقادًا حادًا لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وادعى أن الدبلوماسية حصلت على فرص كافية وفشلت. ودعا دول أوروبا إلى دعم الشعب الإيراني الذي يناضل من أجل الديمقراطية، وأفاد أن 19 سجينًا سياسيًا قد أُعدموا في إيران خلال الأسبوعين الأخيرين. ووفقًا له، فإن الاتفاق يستند إلى فرضية خاطئة مفادها أن النظام في طهران سيصبح براغماتيًا.

https://x.com/i/web/status/2047269868794224922 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

بهلوي البالغ من العمر 65 عامًا، ابن الشاه الذي أُطيح به في ثورة 1979، يحاول أن يضع نفسه كلاعب مركزي في مستقبل إيران بعد نفي دام ما يقرب من خمسة عقود. كان قد أعرب في السابق عن دعمه للتدخل العسكري ضد النظام، لكن حجم الدعم له داخل إيران ما يزال محل خلاف. والدليل على ذلك هو حقيقة أنه لم يُدع إلى لقاءات رسمية مع ممثلي الحكومة الألمانية خلال زيارته إلى برلين.

بتوقيت رمزي، بعد حوالي ساعة من الحادثة، أصدرت الحكومة الألمانية بياناً يرحب بتمديد وقف إطلاق النار. وأكدت برلين أن هذه فرصة هامة لاستئناف المفاوضات لمنع التصعيد في الحرب، في تناقض تام مع موقف بهلوي. هذا التباين يبرز التوتر القائم بين حركات المعارضة الإيرانية وبين المستوى السياسي في أوروبا، الذي يواصل التمسك بالمسار الدبلوماسي في مواجهة طهران.