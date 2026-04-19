رئيس وزراء إسبانيا يصعد ضد إسرائيل وسيطالب اوروبا بهذه الخطوة

أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أن بلاده ستطلب اليوم (الأحد)، بشكل رسمي في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء في لوكسمبورغ، إنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. وقال إن حكومة تنتهك القانون الدولي أو مبادئ الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تكون شريكة له. الاتفاقية تشكل الإطار القانوني للعلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

هذه خطوة إضافية في تدهور العلاقات مع إسبانيا، حيث هاجم سانشيز إسرائيل الأسبوع الماضي وقال: "يتم انتهاك القانون الدولي بشكل أساسي من قبل دولة واحدة - وهي حكومة إسرائيل". وأضاف أيضًا: "هناك أيضًا رد فعل غير قانوني تمامًا من قبل النظام الإيراني".

في هذا السياق، أعلن يوم الجمعة الماضي وزارة الخارجية أن إسبانيا طُردت من مقر التنسيق الدولي في كريات غات جنوب إسرائيل. جاء القرار بأمر من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وتم تنسيقه مع الولايات المتحدة.